Primo piano Brucoli tra i borghi marinari del Reimar, ieri la firma di

AUGUSTA – L’anno si era aperto con la notizia che Brucoli, frazione di Augusta, è stata inserita nel Reimar, cioè il recente “Registro delle identità della pesca mediterranea e dei borghi marinari” della Regione siciliana, acquisendo ufficialmente la denominazione di “Borgo marinaro di Brucoli“. Ieri, a Siracusa, è stato siglato il protocollo d’intesa per la costituzione della rete regionale dei ventisette borghi marinari.

Infatti, mentre l’inserimento si deve al decreto del dirigente generale dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca risalente allo scorso 17 gennaio, ieri è toccato a un rappresentante dell’ente locale, segnatamente l’assessore con delega a Brucoli, Valeria Coco, siglare l’atto per dare il via al progetto regionale volto a promuovere la cultura marinara e le attività economiche connesse alla pesca.

La cerimonia alla presenza dell’assessore regionale Salvatore Barbagallo, con i sindaci delle realtà interessate, si è tenuta nello stand dell’Assessorato regionale sulla passeggiata della marina di Ortigia, nell’ambito delle iniziative per il G7 Agricoltura e Pesca.

“Tutto ciò comporterà per la nostra amministrazione – riferisce l’assessore Valeria Coco – un maggiore impegno su queste aree, con interventi puntuali che verranno finanziati dall’Assessorato regionale competente per valorizzare le peculiarità territoriali inerenti ai borghi marinari. Un grande successo per l’amministrazione, un grande impegno che si sta profondendo per valorizzare il territorio. Un ringraziamento va, oltre che al sindaco Di Mare, anche a tutte le strutture territoriali che ci supportano“.