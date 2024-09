Primo piano “Mangia’s open day” a Brucoli per la selezione di 150 nuove figure professionali di

AUGUSTA – Si svolgerà martedì 8 ottobre al Mangia’s Brucoli resort il primo di tre “open day” per la selezione di 150 nuove figure professionali da inserire nell’organico dell’importante operatore palermitano del settore alberghiero, in vista della stagione 2024-2025.

Il gruppo Mangia gestisce 13 strutture tra hotel, resort e club in Sicilia e Sardegna, tra le quali il 5 stelle del borgo marinaro, nel territorio di Augusta, entrato a far parte un anno fa della prestigiosa “Autograph collection by Marriott” (nella foto di copertina).

Sono svariati gli ambiti operativi per i quali l’operatore intende assumere, tra cui housekeeping, front office, ristorante e bar, cucina, manutenzione, acquisti.

“Questa iniziativa – si legge nel comunicato stampa – è dedicata ai professionisti del settore alberghiero che desiderano entrare a far parte di un’azienda che, da oltre 50 anni, si distingue per uno stile d’ospitalità che unisce cura, attenzione e autenticità, con una forte attenzione all’eccellenza“.

“Durante gli Open days, i partecipanti avranno l’opportunità di incontrare il Team Risorse umane e candidarsi per i ruoli aperti presso le strutture del gruppo, situate tra Sicilia e Sardegna – prosegue il comunicato – Lavorare con Mangia’s significa entrare a far parte di un ambiente dinamico e di qualità, dove l’attenzione per le persone è una priorità“.

I successivi “Mangia’s open days” sono in programma il 15 ottobre al Mangia’s Pollina resort (in provincia di Palermo) e il 22 ottobre al Mangia’s Torre del Barone resort & spa (Agrigento).

Per partecipare alla giornate di selezione, è possibile iscriversi compilando il form disponibile a questo link: https://bit.ly/MangiasOpenDays. Oppure inviando una email a mangias.hero@mangias.com, con le seguenti informazioni: nome e cognome, indirizzo e-mail, numero di telefono, esperienza nel settore alberghiero (Sì o No), settore di interesse, anni di esperienza.