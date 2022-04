Primo piano Brucoli, Ztl “variabile” con varchi automatici: c’è la delibera di giunta di

AUGUSTA – Istituire una Ztl (Zona a traffico limitato) di tipo “variabile“, sia ordinaria per l’intera stagione calda sia straordinaria per alcune giornate festive nel resto dell’anno, predisporre un regolamento che disciplini le autorizzazioni all’accesso, controllare gli accessi tramite rilevatori automatici di infrazioni elevando le relative sanzioni in differita. Queste le tre indicazioni che arrivano da una delibera di giunta del 31 marzo, che approva le proposte del nono settore Polizia municipale, per il borgo marinaro di Brucoli.

L’iniziativa nella direzione dei rilevatori automatici viene inquadrata dall’amministrazione nel “Piano di sicurezza – realizzazione del sistema di controllo accessi al borgo marinaro di Brucoli“, per attingere al contributo straordinario assegnato all’inizio dello scorso autunno dalla Regione al Comune, a compensazione del fenomeno immigratorio per il 2019, pari a 500mila euro (erogati al 60 per cento a titolo di anticipazione sulla progettualità e 40 per cento ad avvenuta rendicontazione).

La Ztl “variabile” comprende: via Libertà fino al civico 139, nei pressi della traversa che conduce in contrada Campolato Basso (vedi foto di repertorio in copertina); via Castello; via Nuova; tratti di via Adonai e via Augusta compresi tra le stesse vie Libertà, Castello e Nuova.

Verrà istituita “in via ordinaria“, dall’1 giugno al 30 settembre di ogni anno, nei giorni di venerdì, sabato e domenica, nonché nei prefestivi e festivi, nella fascia oraria ricompresa tra le ore 18 e le ore 1 del giorno successivo. “In via straordinaria“, dall’1 ottobre al 30 maggio dell’anno successivo, “nei giorni e nelle ore che saranno stabiliti con atto di indirizzo politico sindacale, il Nono settore – Polizia municipale provvederà ad emettere consequenziale ordinanza 48 ore prima dell’attivazione della zona a traffico limitato“. Inoltre, la Ztl sarà in vigore nei giorni festivi di Pasqua, Pasquetta, 25 aprile, Primo maggio e domeniche del mese di maggio di ogni anno, nella fascia oraria ricompresa tra le ore 17,30 e le ore 21.

L’amministrazione, con la medesima deliberazione, ha dato quindi mandato al settore Polizia municipale, guidato dal comandante Salvatore Daidone, di procedere all’implementazione del controllo della Ztl di Brucoli mediante rilevatori automatici di infrazioni al codice della strada, con sistema hardware e software che preveda l’integrazione con il sistema informatico in uso attualmente all’ufficio verbali, di predisporre il regolamento che disciplini le autorizzazioni all’accesso alla Ztl, e di attivare le procedure relative all’acquisto dei varchi automatici, la cui spesa è stata prevista con deliberazione di giunta del 12 ottobre scorso, avviando poi la procedura autorizzativa presso il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili e per la necessaria fornitura di energia elettrica.

“Un ulteriore passo avanti nell’ambito delle misure di miglioramento della qualità e vivibilità urbana – commenta l’assessore Giuseppe Carrabino, che detiene le deleghe alla Polizia municipale e alla Viabilità – che giunge a compimento con l’apporto delle diverse componenti della civica amministrazione“. “Tale servizio – aggiunge – si inserisce nel più ampio progetto di regolamentazione e miglioramento della viabilità che sarà esteso anche all’ex strada provinciale 61, declassata comunale, dove è in atto uno studio per l’installazione di segnaletica orizzontale, verticale unitamente a semafori con sensori per il riconoscimento della velocità“.

Ricordiamo che con altra delibera di giunta del 31 marzo, l’amministrazione ha approvato un atto di indirizzo, nei confronti degli uffici del quinto settore Pianificazione del territorio, d’avvio della procedura per la “redazione e approvazione” di un progetto di fattibilità tecnica ed economica di un parcheggio e servizi annessi sull’area alle porte di Brucoli, attualmente di proprietà dell’Enel, che negli anni scorsi è stata concessa in comodato d’uso al Comune quale area di sosta stagionale.