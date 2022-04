Primo piano Calcio a 5, l’Augusta riconquista la B. Il mister: “Stagione stellare, centrati due obiettivi su tre” di

AUGUSTA – Matematica promozione e ritorno nella serie B nazionale per i colori neroverdi del futsal. La Polisportiva Megara Augusta C5 ha festeggiato lo scorso sabato 26 marzo, dopo il successo in trasferta con il risultato di 8 a 6 sul campo dei peloritani del Montalbano, la vittoria del girone B del campionato regionale di C1, a tre giornate dalla fine del torneo.

Quarantotto punti in diciannove gare, sedici vittorie e sole tre sconfitte, con dieci punti di vantaggio sulla inseguitrice Viagrande C5, certificano una stagione strepitosa della rifondata società del presidente Rosario Acquaviva, dello storico patron Giovanni Santanello e dell’allenatore Pietro Armenio. Una immediata risalita a seguito dell’ottimo quinto posto nel girone H del campionato di B nella stagione 2020-2021, fermata dalla pandemia, e della decisione di ripartire dalla C1.

“Abbiamo giocato sempre per vincere ogni partita – commenta mister Armenio – Con tanta gioia prendiamo atto di avere conquistato la promozione grazie al lavoro dei ragazzi, che hanno fatto qualcosa di straordinario“.

In merito a un bilancio stagionale impreziosito dalla vittoria, lo scorso gennaio, della “Coppa Italia” di C1, con tanto di cerimonia al palazzo di città, mister Armenio afferma: “A coronamento di una stagione stellare, l’unico neo, se così possiamo definirlo, è stato avere sbagliato la partita di andata con il Città di Fiore in Coppa Italia (fase nazionale). E comunque, dopo avere conquistato due obiettivi su tre, Coppa Italia (regionale) e promozione, siamo in linea con le indicazioni della società che ci ha sempre sostenuto e creduto. Adesso mancano le ultime tre partite per finire il torneo, ce le giocheremo fino alla fine con lo stesso entusiasmo e la stessa determinazione di sempre“.

(Nella foto di repertorio in copertina, da sinistra: capitano, presidente Acquaviva, sindaco Di Mare, patron Santanello)