Giornata mondiale per l’autismo, associazione 20 novembre 1989: “Illuminare di blu le città? Ci interessa altro”

AUGUSTA – Il 2 aprile si celebra in tutto il mondo la Giornata per la consapevolezza sull’autismo, istituita nel 2007 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. In tutto il mondo, per sensibilizzare sul tema, vengono illuminati i monumenti di blu. Quest’anno, però, l’associazione “20 novembre 1989”, che riunisce centinaia di famiglie con ragazzi diversamente abili, in particolare tra le province di Siracusa e Catania, fa sapere che “non sono interessati a richieste di illuminare di blu ogni monumento o altro, ma bensì siamo interessati a ricevere tempestive rassicurazioni sulla volontà delle Istituzioni“.

Se ne fa portavoce il vicepresidente nazionale, l’augustano Sebastiano Amenta (nella foto di repertorio in copertina), con una lettera aperta a tutte le istituzioni preposte. “Siate coerenti e non parlate di loro, sì proprio voi, che vi ricordate di loro – scrive – per una giornata di festa comandata, voi che vi accingete ad illuminare di blu le città, i monumenti e a riempire tutte le piazze per colorarle di blu“.

“Ho imparato in questi anni di battaglie quotidiane – aggiunge Amenta – che bisogna sempre lottare per fare rivalere quei diritti imprescindibili, così come ho imparato a riconoscere con animo di gratitudine quelle persone che valorizzano e accolgono la loro unicità, ho imparato a diffidare delle belle parole, perché dietro si cela solo ipocrisia, così come ho creduto e credo ancora in un futuro migliore ed essere accettati in un mondo che riconosce in parte la loro diversità, un mondo dove i sentieri sono aridi di amore e ricchi di terreni fertili dove l’ipocrisia e l’insensibilità fiorisce in tutte le stagioni, ma sogno sempre che nel cuore delle future generazioni germogli la voglia di abbracciare le loro peculiarità sino alla più piccola sfaccettatura“.

“Ma il vero autistico sono le istituzioni che si mettono le dita nelle orecchie per non sentire e le mani sugli occhi per non vedere – conclude il vicepresidente dell’associazione – occorre cuore e buona volontà, non posso sicuramente affermare che questo è il mondo che avrei voluto per loro, dove le difficoltà e i muri di gomma sono all’ordine del giorno, dove solo se ti sai difendere con le unghie e con i denti, riesci a sopravvivere, dove si è perso il rispetto per il proprio simile, quindi in conclusione per la giornata del 2 di aprile, giornata mondiale della Consapevolezza dell’autismo, l’associazione “20 novembre 1989” onlus e le famiglie associate informano che non sono interessati a richieste di illuminare di blu ogni monumento o altro, ma bensì siamo interessati a ricevere tempestive rassicurazioni sulla volontà delle Istituzioni di adoperarsi per la tutela e il diritto alla salute, allo studio, all’inclusione sociale, di potenziare i carenti servizi e di abbattere le barriere fisiche e mentali e ad una vita dignitosa delle persone con autismo e di tutti i disabili e delle loro famiglie, ed essere come tutti gli altri cittadini italiani, cioè cittadini di serie “A” e non emarginati come avviene troppo spesso anche da parte di chi dovrebbe tutelarci. Autistico si è per tutta la vita… ma mai… contro la vita“.