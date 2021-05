Primo piano Catania-Siracusa, incidente frontale tra due auto all’uscita Siracusa nord. 4 feriti, tre giovani augustani di

AUGUSTA – Incidente stradale tra due autovetture poco prima di mezzogiorno, sulla Catania-Siracusa, strada statale 114, in direzione del capoluogo aretuseo. Il sinistro si è verificato in prossimità dell’area di servizio “Priolo ovest”, nel territorio di Priolo Gargallo, precisamente appena imboccata l’uscita per Siracusa nord – Targia – Belvedere.

[Aggiornato] Si sono scontrati frontalmente una Renault Megane e un’Alfa Romeo 147, con quest’ultima a quanto pare contromano sulla rampa. Il bilancio è di quattro feriti, che per fortuna non sarebbero gravi. Si tratta di tre giovani augustani a bordo della Renault, rispettivamente il conducente di 31 anni e i passeggeri di 30 e 29 anni, trasportati in ambulanza all’ospedale “Umberto I” di Siracusa. Lievemente ferito l’uomo alla guida dell’Alfa Romeo, 70enne residente a Cassaro, trovato in stato confusionale dopo l’impatto frontale.

Sono intervenuti sul luogo dell’incidente agenti della Polizia stradale di Siracusa e personale sanitario a bordo delle ambulanze del 118 per prestare le prime cure. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area coinvolta e i due veicoli in attesa della loro rimozione. Rallentamenti sulla carreggiata in direzione Siracusa.

Nella stessa mattina, intorno alle 7, appena otto chilometri prima, si è verificato un altro incidente, presumibilmente autonomo, di una Volkswagen Polo guidata da un trentunenne lentinese, per cui si era reso necessario il restringimento temporaneo della carreggiata a una corsia.