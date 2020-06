Primo piano Catania-Siracusa, incidente stradale tra più veicoli nella galleria San Fratello. Code e rallentamenti di

AUGUSTA – Incidente stradale stamani intorno alle 10,30 sull’autostrada Catania-Siracusa, in direzione del capoluogo aretuseo, nella galleria San Fratello, a poche centinaia di metri (km 23,100 nel territorio di Melilli) dalla rotatoria che collega alla Sp 3 Augusta-Villasmundo. L’Anas ha chiuso temporaneamente la corsia di sorpasso.

L’incidente, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto più veicoli. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e la Polizia stradale per gli accertamenti della dinamica e per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.

Lunghe code per alcuni chilometri in direzione di Siracusa, con le auto incolonnate su una sola corsia.

[Aggiornamento] La corsia di sorpasso è stata riaperta intorno alle 12,30 e il traffico veicolare ha ripreso a scorrere normalmente.

(Foto di copertina: Google street view)