Primo piano Ciclone Harry in arrivo, l’allerta meteo è arancione per Augusta: scuole chiuse il 19 e 20 gennaio di

AUGUSTA – È imminente l’ordinanza del sindaco di Augusta, di concerto con i colleghi primi cittadini della provincia aretusea, per fronteggiare l’ondata di maltempo intenso annunciata sulla Sicilia orientale in concomitanza con il ciclone mediterraneo “Harry”, che potrebbe interessare il territorio comunale da lunedì 19 a martedì 20 gennaio. Il provvedimento è destinato a recepire l’innalzamento ufficiale dell’allerta meteo, da “gialla” ad “arancione” nel Siracusano, e a disciplinare le concordate chiusure precauzionali di scuole e altri luoghi sensibili da definire.

In attesa dell’adozione formale dell’ordinanza, i canali social del Comune, raccomandando la “massima prudenza” e di “restare a casa” in entrambe le giornate di lunedì 19 e martedì 20, hanno anticipato la chiusura precauzionale di: tutte le scuole, di ogni ordine e grado, pubbliche e private; uffici comunali, con la garanzia dei servizi pubblici essenziali in particolare Polizia locale, Ufficio di Protezione civile e tecnico e Coc; tutti i parchi e i giardini pubblici; mercati all’aperto; biblioteca comunale⁠; impianti sportivi pubblici e privati; ⁠⁠cimitero comunale; s⁠ospensione del servizio di trasporto per il Csr.

La più recente allerta, diramata nel pomeriggio di questa domenica dal Dipartimento regionale della Protezione civile, prevede il passaggio dalla mezzanotte da livello giallo (fase di attenzione) a livello arancione (fase di preallarme) nel Siracusano (mentre è di livello rosso l’allerta nella limitrofa Sicilia nord-orientale), con fenomeni che potrebbero assumere carattere di severità, in particolare lungo la fascia ionica.

Già nella serata di venerdì 16 gennaio, il sindaco Giuseppe Di Mare ha disposto l’attivazione del Centro operativo comunale (Coc), con sede operativa nei locali della fraternita di Misericordia in via Gramsci 21-23, al fine di garantire il coordinamento delle strutture di protezione civile. Nell’ordinanza di attivazione del Coc si evidenzia la necessità di “fronteggiare i potenziali rischi meteo-idrogeologici e idraulici connessi alla criticità delle condizioni meteo, gestire l’insorgere di possibili emergenze sanitarie ed assicurare nell’ambito del territorio comunale la direzione ed il coordinamento di eventuali servizi di assistenza”.

Il quadro di riferimento è stato delineato dall’avviso di preallertamento diffuso nel tardo pomeriggio di venerdì dalla Protezione civile regionale, guidata da Salvo Cocina. “Dalle prime ore di lunedì 19 gennaio e per martedì – si legge – è prevista una fase di maltempo di forte intensità, caratterizzata da venti forti o di burrasca dai quadranti orientali (Levante e Scirocco), precipitazioni abbondanti (…) e mareggiate di forte intensità, in particolare lungo le coste ioniche”.

Nel documento si sottolinea inoltre che “nelle more dell’emissione degli Avvisi meteo ufficiali, si ritiene necessario un allertamento preventivo di tutte le strutture operative per un’adeguata preparazione per possibili emergenze per severi eventi idrogeologici avversi”, raccomandando ai Comuni una serie di verifiche preventive su punti critici a rischio idrogeologico, sottopassi, torrenti, alberature, cartellonistica, strutture leggere e infrastrutture esposte a mareggiate.

Tra le indicazioni operative figurano appunto anche l’invito a “predisporre il presidio dei punti a rischio e l’apertura dei Coc”, “allertare il personale comunale e le organizzazioni di volontariato di Protezione civile” e “informare la popolazione sui principali punti di rischio e sui comportamenti precauzionali da adottare, raccomandando di evitare spostamenti o permanenze in aree a rischio”.