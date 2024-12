Primo piano Concorso Cps Siracusa, studenti “Ruiz” vincono con elaborati su Castello svevo e Hangar di Augusta di

AUGUSTA – Si è svolta nell’auditorium del Museo archeologico “Paolo Orsi” di Siracusa, lo scorso venerdì, la premiazione della quarta edizione del concorso “Conoscere per amare e difendere”, bandito dalla Consulta provinciale degli studenti (Cps) di Siracusa, con la collaborazione del Parco archeologico di Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai e dell’Ambito territoriale (ex Provveditorato) di Siracusa dell’Ufficio scolastico regionale.

L’Istituto superiore “Arangio Ruiz” di Augusta ha vinto in entrambe le sezioni del concorso sulla traccia di quest’anno, segnatamente “La Sicilia – I siti dell’immaginario storico”, argomento finalizzato alla conoscenza, alla salvaguardia e alla valorizzazione dei beni artistico-culturali presenti nel territorio regionale.

Nella sezione letteraria, primo classificato è risultato Lorenzo Luciani di 3ªQL liceo Quadriennale, con il testo in prosa “Amata regina”, una immaginaria lettera dell’imperatore Federico II di Svevia alla moglie Isabella sulle bellezze del Castello svevo di Augusta e della città portuale. Secondo posto per Milian Provenzano della classe 3ªEP del “Ruiz” sede di Priolo Gargallo, con la poesia “La mia terra è la Sicilia!”, un inno alla bellezza dell’isola.

Nella sezione artistica, primo premio per la studentessa Melissa Lisitano della classe 5ªAT del settore Economico indirizzo Turismo, autrice di una fotografia che ritrae sullo sfondo l’ex Hangar per dirigibili di Augusta, un’opera ingegneristica in cemento di alto valore tecnico, purtroppo, così come il Castello svevo, non fruibile dalla cittadinanza.

Gli studenti del “Ruiz” sono stati accompagnati dalle docenti di Lettere referenti del concorso, Stefania Anfuso, Claudia Barcio e Sonia Ternullo.

Il concorso è promosso dalla Consulta provinciale degli studenti al fine di instillare nella comunità scolastica la consapevolezza storico-artistica del valore inestimabile e affettivo dei luoghi, non necessariamente noti, della “Terra dei fiori e degli aranci”. La collaborazione tra la Consulta provinciale degli studenti e il Parco archeologico di Siracusa è stata perciò di fondamentale importanza, in particolare da quando nel 2019 il compianto Calogero Rizzuto, allora direttore del Parco, aprì le porte alla Consulta, invitando gli studenti a vivere il Museo archeologico regionale come “padre e madre”.

L’attuale presidente dell’organismo studentesco, l’augustano Alessandro Giangrande ha aperto i lavori ribadendo il ruolo fondamentale della Consulta quale laboratorio di cittadinanza attiva e risorsa per gli studenti della provincia. “Dobbiamo essere un punto di riferimento per risolvere concretamente i problemi che riguardano gli studenti e dare voce alle loro esigenze”, ha infatti sottolineato nella prima assemblea plenaria della Consulta provinciale, tenuta nella stessa mattinata della cerimonia, dopo l’insediamento dei nuovi rappresentanti eletti nelle recenti elezioni suppletive.

La premiazione del concorso si è svolta alla presenza della dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale (Ambito territoriale) Luisa Giliberto, della referente dell’Ufficio scolastico per la Consulta Fernanda Bonaiuto, della precedente referente Monica Nobile, oltre che del presidente della Consulta Alessandro Giangrande e del presidente della commissione seconda della Consulta Andrea Russo.

Rivolge un messaggio di congratulazioni ai suoi studenti la dirigente scolastica Maria Concetta Castorina. “Non finisce mai di sorprendere – commenta la ds – la capacità dei nostri ragazzi di mettersi in gioco e di raccontare con profondità e sensibilità il nostro territorio. Il successo di Lorenzo, Milan e Melissa ci ricorda che il futuro della nostra società si costruisce anche attraverso la cultura e la bellezza delle idee, che i giovani sanno interpretare e raccontare con voci nuove e autentiche”.