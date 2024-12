Primo piano Capodanno in piazza ad Augusta con Francesco Gabbani di

AUGUSTA – È Francesco Gabbani il “big” ingaggiato dal Comune di Augusta per il Capodanno 2025 in piazza Castello.

Il cantautore toscano, due volte vincitore del Festival di Sanremo, nel 2016 con il brano Amen nella sezione “Nuove proposte” e nel 2017 con il celebre Occidentali’s Karma nella sezione “Big”, farà parte dei trenta artisti nella gara principale sul palco dell’Ariston il prossimo febbraio, come annunciato dal conduttore Carlo Conti proprio ieri al Tg1.

Nella notte di festa in piazza ad Augusta, ci saranno anche i dj dell’emittente catanese Radio studio centrale, Giovanni Nicastro e Alex Spagnuolo, che pertanto torneranno in città dopo aver suonato per il Capodanno 2024 a margine dello spettacolo del cantautore Paolo Belli e della sua Big Band.

La sede del concerto, a partire dalle ore 22,30 della notte di San Silvestro fino alle prime ore del nuovo anno, è quella nel cuore dei giardini pubblici, dove si sono avvicendati dal 2022, tra festa patronale, cartelloni estivo e natalizio, numerosi artisti di caratura nazionale.

Il programma del cartellone comunale di eventi chiamato “Natale ad Augusta 2024“, non ancora definitivo, è organizzato con risorse a valere sul bilancio comunale e su un contributo dell’Assessorato regionale del turismo, sport e spettacolo. A presentarlo, lo scorso venerdì a palazzo di città, il sindaco Giuseppe Di Mare e l’assessore Pino Carrabino. In quell’occasione non era stato rivelato il nome di Gabbani, sebbene sia stato proposto dalla relativa agenzia la settimana precedente (come si apprende oggi dagli atti), “per motivi contrattuali – aveva detto il primo cittadino – perché parteciperà anche a Sanremo“.

L’annuncio social odierno, nel giorno della pubblicazione della determina dirigenziale di affidamento, arriva il giorno dopo la comunicazione ufficiale dei partecipanti alla prossima edizione di Sanremo. Per assicurarsi lo show di Gabbani e la sua band, comprendendo nel pacchetto i dj di Radio studio centrale, il Comune di Augusta ha impegnato 140mila 800 euro (Iva al 10 per cento inclusa) a favore della società “Puntoeacapo srl” con sede legale a Catania.