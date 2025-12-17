Primo piano Confcommercio Siracusa, riconoscimento anche per un’impresa augustana attiva da 90 anni di

AUGUSTA – Nell’ambito della serata celebrativa organizzata da Confcommercio Siracusa per l’80° anniversario dell’organismo di rappresentanza, nel corso della quale sono state valorizzate diverse realtà storiche del commercio provinciale, ieri al Teatro comunale del capoluogo aretuseo anche lo storico esercizio augustano di abbigliamento “Scarnato 1935” ha ricevuto un importante premio.

La targa è stata consegnata sul palco all’attuale titolare Gigi Scarnato (vedi foto di copertina), a nome di un’attività di tradizione familiare che opera nell’Isola di Augusta da ben 90 anni.

Nel corso dell’evento, alla presenza dei rappresentanti di istituzioni e associazioni intervenuti, è stato presentato il primo volume del progetto editoriale “Il commercio racconta la storia”, iniziativa che raccoglie e documenta le esperienze delle imprese della provincia con almeno sessant’anni di attività, considerate parte integrante della memoria collettiva e dello sviluppo locale.

Ad aprire l’incontro è stato un videomessaggio del presidente nazionale di Confcommercio Carlo Sangalli, mentre il presidente provinciale Francesco Diana ha richiamato il ruolo svolto dal commercio di prossimità nel mantenere vivi i centri urbani e nel garantire continuità economica e sociale alle comunità locali, soprattutto in una fase di profondi cambiamenti del mercato.