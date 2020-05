Primo piano Coronavirus in Sicilia, prima volta senza nuovi contagi. Nel Siracusano 32 attuali positivi di

SIRACUSA – Per la prima volta dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, la Sicilia non registra nemmeno un nuovo caso positivo, nelle ultime ventiquattr’ore su quasi 2.500 tamponi effettuati.

Ecco il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola. Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 131.913 (+2.482 rispetto a ieri), su 116.517 persone: di queste sono risultate positive 3.421 (dato per la prima volta invariato rispetto al giorno precedente), mentre attualmente sono ancora contagiate 1.512 (-7), 1.640 sono guarite (+6) e 269 decedute (+1).

Degli attuali 1.512 positivi, 104 pazienti (-9) sono ricoverati, di cui 9 in terapia intensiva (-1), mentre 1.408 (+2) sono in isolamento domiciliare.

Nel Siracusano si registrano 32 attuali positivi, uno meno di ieri, 5 ricoverati, uno in meno rispetto a ieri, 188 guariti, uno in più, e 28 deceduti, dato per fortuna invariato.