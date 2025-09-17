Magazine Perché in vacanza spendiamo sempre più di quanto pensiamo (e come evitarlo davvero) di

Rubrica a cura di Antonino Di Silvestro*

Quante volte vi è capitato? Programmate una vacanza, fate i conti, pensate di avere tutto sotto controllo… e poi, al ritorno, il portafoglio vi ricorda che avete speso ben più di quanto immaginato. Non è sfortuna, non è distrazione: è la realtà dei costi nascosti del turismo.

È la tassa di soggiorno che scoprite solo al check-in. È il bagaglio extra che costa quasi quanto il volo. È il ristorante “consigliatissimo” che in realtà propone il solito menù turistico a prezzi esagerati. Piccole spese, messe una accanto all’altra, che a fine viaggio diventano un macigno.

Lo sappiamo tutti, ma ogni anno ci ricaschiamo. Perché? Perché ci fermiamo al prezzo di partenza – il biglietto aereo o la camera d’albergo – e non consideriamo ciò che verrà dopo: spostamenti interni, ingressi ai musei, cene tipiche, mance, tasse locali. Alla fine il conto cresce anche del 30%.

E allora la domanda è: si può evitare questa trappola?

La risposta è sì, e non servono magie. Servono metodo e consapevolezza.

Primo: leggere attentamente le condizioni. Sembra banale, ma quante volte ci innamoriamo di un prezzo “stracciato” e poi scopriamo che manca quasi tutto? Secondo: confrontare non solo le cifre, ma i servizi inclusi. Quello che sembra costare di più, spesso è l’opzione più intelligente. Terzo: costruire un budget realistico, che tenga conto delle spese inevitabili. In questo modo, non ci sentiamo “in colpa” ogni volta che mettiamo mano al portafoglio.

E qui arriva un punto fondamentale: l’esperienza. Perché un professionista del turismo non vende un biglietto, ma la tranquillità di chi sa prevedere scenari, evitare sorprese e garantire che il prezzo che vedi sia quello che spenderai davvero.

In un mondo in cui siamo bombardati da offerte online e promesse di risparmio, la vera sfida non è spendere poco: è spendere bene. Un viaggio non si misura solo in chilometri, ma anche in serenità.

Perché, alla fine, il ricordo più bello non è solo quello che porti nelle foto. È poter dire: “Ho speso quello che avevo previsto. E ogni euro è valso la pena”.

*Amministratore “Megara Viaggi” | Premium travel consultant | Tourism opinion writer

