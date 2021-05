Primo piano Covid, l’Asp Siracusa avvia rilascio “certificazione verde”. Aperte prenotazioni vaccino per 50-59 di

AUGUSTA – Definite in Sicilia le modalità per ottenere la “Certificazione verde Covid-19” con una circolare dell’Assessorato regionale della Salute, firmata dal presidente della Regione e assessore per la Salute ad interim Nello Musumeci e inviata assieme ai modelli a tutte le Aziende sanitarie. “Nelle more di una successiva regolamentazione nazionale“, come si legge nel comunicato dell’Azienda, l’Asp di Siracusa ha avviato le procedure per il rilascio, su richiesta degli interessati, delle certificazioni di “avvenuta vaccinazione”, di “guarigione da Covid 19” e di “test con esito negativo al virus Sars Cov 2”.

Le Certificazioni verdi di “avvenuta vaccinazione” e di “guarigione dalla infezione” hanno validità 6 mesi rispettivamente dalla data di completamento del ciclo vaccinale e dalla data di guarigione, mentre il certificato di negatività al test ha validità di 48 ore e servono per gli spostamenti tra regioni localizzate in zona rossa e arancione come previsto dal nuovo decreto Riaperture del governo Draghi (decreto-legge del 22 aprile).

La Direzione strategica aziendale ha istituito un Centro operativo all’interno dell’Urp per il rilascio della certificazione verde che si potrà richiedere a mezzo posta elettronica. Gli interessati potranno fare pervenire la richiesta all’indirizzo di posta elettronica certificazioneverde.covid19@asp.sr.it allegando copia del documento di identità.

Mentre nel sito web dell’Asp di Siracusa è disponibile un modulo web (clicca qui) che semplifica la richiesta con la compilazione dei campi previsti.

Intanto questa sera, giovedì 6 maggio, alle ore 20 si sono aperte le prenotazioni in Sicilia, sulla piattaforma di Poste italiane, per le vaccinazioni nella fascia di età 50-59 anni (nati dal 1962 al 1971). Lo prevede un’ordinanza del presidente della Regione, Nello Musumeci. Lo stesso provvedimento dispone per gli ultracinquantenni senza patologie l’utilizzo del vaccino Astrazeneca. L’inizio delle somministrazioni per questa fascia d’età è fissato per giovedì 13 maggio.

Poste italiane consente la prenotazione della vaccinazione con le seguenti modalità: la piattaforma web prenotazioni.vaccinicovid.gov.it, il numero verde 800 009 966, via Sms (novità di questa settimana) al numero 339 99 03 947, presso gli sportelli Atm Postamat e tramite i portalettere in servizio nella regione. Già dal mese di aprile, anche i carabinieri di tutte le stazioni della provincia si sono messi a disposizione per fornire ausilio nella fase di prenotazione (86 i cittadini della provincia supportati lo scorso mese), nonché i volontari delle sezioni dell’Associazione nazionale carabinieri in diverse sedi messe a disposizione anche da enti comunali o parrocchiali (ad Augusta in via Megara 99: lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9 alle ore 11,30).

Inoltre da domani, venerdì 7 maggio, nei centri vaccinali della Sicilia, all’interno dell’iniziativa “Porte aperte“, gli over 50 con patologie di fragilità e tutti i cittadini rientranti nel target over 60 potranno vaccinarsi anche senza prenotazione con una corsia preferenziale.