Primo piano Da Augusta ai quattro angoli del mondo: studenti in partenza con Intercultura di

AUGUSTA – Quattro studenti delle scuole superiori di Augusta si preparano a vivere un’esperienza formativa indimenticabile: trascorreranno il prossimo anno scolastico all’estero grazie al programma promosso da Intercultura, organizzazione impegnata da decenni nella promozione degli scambi giovanili internazionali. Sono risultati vincitori del bando annuale di Intercultura gli studenti Bianca Maiolino e Giorgia Ramaci del Liceo “Megara”, Flavio Di Matteo e Sarah Assenza dell’Istituto superiore “Arangio Ruiz”.

Durante la cerimonia di premiazione, tenutasi il 22 giugno al Circolo ufficiali “Vandone” della Marina militare, i quattro studenti hanno ricevuto il simbolico saluto della comunità scolastica e dei volontari di Intercultura. Partiranno per quattro diversi continenti: Maiolino volerà in Honduras, Ramaci in Messico, Di Matteo in Brasile e Assenza in Cina. In rappresentanza delle rispettive scuole, erano presenti le docenti Raffaella La Ferla per il Liceo “Megara” e Francesca Tringali per il “Ruiz”.

“Un investimento prezioso nel futuro dei nostri giovani”, ha dichiarato Stefania Anfuso, presidente del Centro locale di Intercultura Augusta, sottolineando come i quattro potranno essere “ambasciatori di Augusta e dell’Italia, portando con sé i valori della nostra comunità“.

A rendere ancora più speciale la serata, la presenza di studenti internazionali provenienti da Brasile, Cina, Thailandia e Marocco, tra cui Meena, giovane thailandese che ha trascorso quest’anno scolastico ospitata da una famiglia augustana. Uno scambio che si rinnova ogni anno, infatti: mentre alcuni studenti partono, altri arrivano. Anche per il 2025, Intercultura cerca famiglie pronte ad accogliere ragazzi da ogni parte del mondo, aprendo le porte a un confronto autentico tra culture.

In città, l’educazione interculturale è ormai ben radicata nelle attività scolastiche del territorio. Ad esempio, l’Istituto superiore “Arangio Ruiz”, diretto dalla dirigente scolastica Maria Concetta Castorina, è stato tra i cento selezionati a livello nazionale per il progetto “Agisci! Oltre le differenze. Cittadinanza globale attiva a scuola”, promosso dalla stessa Intercultura in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Il percorso si è articolato in due fasi: un primo laboratorio, condotto il 12 marzo dai formatori del Centro Intercultura di Catania, ha introdotto le classi 2ªQL e 3ªAT ai “principi della cittadinanza globale attiva“. Il secondo, tenuto il 20 maggio dalla formatrice Valeria Camilloni dell’associazione torinese “Diskolé” aps, ha indirizzato gli studenti “al riconoscimento e al contrasto dei pregiudizi inconsapevoli, con un focus specifico sui gender bias, per sensibilizzare studenti e studentesse sul tema delle asimmetrie di genere“, in particolare attraverso giochi di ruolo e attività interattive.

“Agisci! non è stato solo un progetto didattico, ma un’opportunità concreta per i nostri studenti di diventare protagonisti del cambiamento”, ha dichiarato la ds Castorina, in occasione della conclusione del progetto.