Primo piano Augusta, Intercultura, 5 studenti “volano” all’estero. Commiato per le 2 straniere in città di

AUGUSTA – Sono stati premiati a palazzo di città, nei giorni scorsi, cinque studenti vincitori di borse di studio bandite annualmente da Intercultura per trascorrere un periodo scolastico all’estero. Tre sono augustani frequentanti scuole superiori cittadine, due lentinesi iscritti rispettivamente a Lentini e a Catania.

Alla presenza del sindaco Giuseppe Di Mare, del vicepresidente del consiglio comunale Biagio Tribulato e del consigliere Paolo Trigilio, i volontari del Centro locale di Intercultura Augusta hanno consegnato un attestato i ragazzi vincitori del concorso che li vedrà a breve ambasciatori della Sicilia nel mondo nell’anno scolastico 2023-2024.

Gli studenti sono: Francesca Di Bartolo, studentessa dell’Istituto tecnico settore Economico indirizzo Turismo dell’Istituto superiore “Arangio Ruiz” di Augusta, che partirà per un programma annuale in Irlanda; Alice Perticari, frequentante il Liceo scientifico “Megara”, che andrà per un anno in Danimarca; Annalisa Fiorenza, studentessa del “Ruiz” settore Economico indirizzo Turismo, vincitrice di un programma annuale in Thailandia; Dennis Bosco del Liceo classico “Gorgia-Vittorini” di Lentini, che andrà ad Hong Kong per un anno; Andrea Caltabiano, studente dell’Itst “Archimede” di Catania, in partenza per tre mesi in Thailandia.

Fanno parte dei circa 2.200 studenti italiani selezionati che prenderanno il volo verso i cinque continenti, grazie alle centinaia di borse di studio, totali o parziali, che Intercultura è riuscita a mettere a loro disposizione grazie al proprio fondo interno o grazie a uno delle tantissime aziende ed enti sponsor del programma.

“I nostri cinque studenti – fa sapere Intercultura Augusta, attraverso una nota stampa – hanno partecipato a diversi incontri di formazione organizzati dai volontari di Intercultura di Augusta per essere preparati ad affrontare la loro esperienza all’estero, in cui entreranno in contatto con una cultura diversa dalla propria, ospiti di una famiglia e frequentando una scuola locale. Non basta, infatti, un viaggio all’estero o conoscere una lingua straniera per diventare “cittadini del mondo”: grazie alla formazione impartita, questi adolescenti impareranno a entrare nel profondo della società ospitante, comprenderne le caratteristiche meno visibili, confrontarle con la propria identità nazionale. Ritorneranno in Italia come persone mature, indipendenti, autonome, ma soprattutto dotati della consapevolezza di essere “un ponte tra le culture” in un momento storico dove la crisi del dialogo interculturale è sempre più acuita, nonostante viviamo in un mondo globalizzato e interconnesso“.

La premiazione nel salone di rappresentanza del palazzo di città, inoltre, è stata anche occasione per salutare, in un contesto istituzionale, le due studentesse straniere ospitate nell’anno scolastico concluso da famiglie augustane: Natalia Morales proveniente dagli Usa e Julieta Cuevas dal Cile. “Infatti per uno studente che parte, ce n’è uno che viene – si ricorda nella nota di Intercultura Augusta – anzi più di 400 anche loro teenager di 60 Paesi di tutto il mondo, che arriveranno in Italia a inizio settembre, con l’avvio del nuovo anno scolastico. In queste settimane i volontari in tutta Italia stanno ricercando e selezionando le famiglie interessate ad aprirsi al mondo, ad accogliere un ragazzo o una ragazza di un altro Paese, a confrontarsi con stili di vita, mentalità e culture diverse“.

Benedetta Nobile, volontaria responsabile invio del Centro locale di Intercultura Augusta, nel “ringraziare il sindaco Giuseppe Di Mare, i consiglieri presenti, il liceo “Megara” rappresentato dalla prof.ssa Paola Di Mare, le prof.sse Francesca Tringali e Nella Mignosa, in rappresentanza dell’istituto superiore “Arangio Ruiz”“, ha sottolineato come sia “importante che le istituzioni e le scuole partecipino a momenti come questo che vedono protagonisti i giovani. Le ragazze e i ragazzi sono il nostro futuro, un patrimonio straordinario“.