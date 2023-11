Primo piano Eduscopio 2023, “Megara” miglior liceo scientifico della provincia. “Ruiz” brilla per le scienze applicate di

AUGUSTA – È stata pubblicata la nuova edizione 2023/24 di Eduscopio.it, la piattaforma online della Fondazione “Giovanni Agnelli” che confronta le scuole superiori italiane per consentire ai diplomati di terza media e ai loro genitori di scegliere l’istituto, sulla scorta della distanza da casa e del percorso di studio di interesse. Nelle classifiche provinciali, le due scuole superiori statali di Augusta brillano ottenendo un primato e una terza piazza con il Liceo “Megara”, un secondo posto con l’Istituto superiore “Arangio Ruiz”.

Per la nuova edizione, il gruppo di lavoro della Fondazione, coordinato da Martino Bernardi, ha analizzato i dati di circa 1.326.000 diplomati italiani in tre successivi anni scolastici (anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20) in circa 7.850 indirizzi di studio nelle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie.

L’indice utilizzato nella valutazione delle scuole superiori o dei relativi indirizzi di studio è l’Fga (acronimo di Fondazione Giovanni Agnelli), ricavato attraverso due indicatori: la media dei voti conseguiti agli esami universitari, ponderata per i crediti formativi di ciascun esame; i crediti formativi universitari ottenuti, in percentuale sul totale previsto. L’indice Fga mette insieme la media dei voti e i crediti ottenuti normalizzati in una scala che va da 0 a 100, dando un peso pari al 50 per cento a ognuno dei due indicatori. V’è altresì un terzo indicatore chiamato Percentuale di diplomati in regola, che esprime quanti studenti iscritti al primo anno hanno raggiunto senza bocciature il diploma 5 anni dopo.

Migliore liceo classico della provincia risulta l’IS di Palazzolo Acreide (Fga 71,15), seguito dal “Majorana” di Avola (67,01) e dal “Gargallo” di Siracusa (65,47). Quarta piazza per il “Megara” di Augusta (64).

Migliore liceo scientifico il “Megara” di Augusta (Fga 66,90), seguito da vicino dal “Corbino” di Siracusa (66,49) e, più distante, dall’ “Einaudi” di Siracusa (62,51).

Migliore liceo scientifico delle scienze applicate il “Majorana” di Avola (Fga 73,19), seguito dal “Ruiz” di Augusta (65,04) e dal “Corbino” di Siracusa (63,55).

Migliore liceo delle scienze umane il “Raeli” di Noto (Fga 65,11), seguito dall’IS di Palazzolo Acreide (56,97) e dall’ “Archimede” di Rosolini (56,13).

Migliore liceo linguistico il “Platone” di Palazzolo Acreide (Fga 67,24), seguito dal “Vittorini” di Lentini (60,58) e dal “Megara” di Augusta (57,52).

Non riportiamo i licei artistici, giacché Eduscopio.it rende noto di disporre per i relativi diplomati solo dei dati sui percorsi universitari ma non di quelli nelle Accademie delle belle arti. Non riportiamo neppure gli indirizzi di studio tecnici, giacché la maggior parte delle relative scuole in provincia non manda all’università un numero di diplomati ritenuto congruo da Eduscopio.it.

Per ragioni di solidità statistica, infatti, vengono analizzati gli indirizzi di studio che superino sia una soglia relativa (almeno un terzo di diplomati per indirizzo di studio devono proseguire), che una soglia assoluta (almeno 21 studenti per indirizzo di studio in un triennio).

(Nel collage di copertina, da sinistra: Liceo “Megara” e Istituto superiore “Arangio Ruiz”)