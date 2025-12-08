Primo piano Eduscopio 2025, “Megara” e “Ruiz” di Augusta eccellenze provinciali: tutti i dati a confronto di

AUGUSTA – È stata pubblicata la nuova edizione 2025/26 di Eduscopio.it, la piattaforma online della Fondazione “Giovanni Agnelli” che ogni anno mette a confronto le scuole secondarie di secondo grado italiane per orientare famiglie e studenti nella scelta dopo la terza media.

L’edizione appena rilasciata prende in esame oltre 8.150 istituti e si basa sugli esiti universitari e lavorativi di circa 1.355.000 diplomati, offrendo una fotografia puntuale dell’efficacia dei diversi percorsi di studio, anche in relazione alla distanza da casa e agli interessi formativi degli studenti.

Nelle classifiche provinciali, spiccano in maniera netta i risultati delle due scuole superiori statali di Augusta, protagoniste assolute in diversi indirizzi.

Per valutare l’efficacia delle scuole che preparano all’università, viene utilizzato l’indice Fga (acronimo che sta per “Fondazione Giovanni Agnelli”), che integra tre componenti fondamentali: la percentuale di diplomati che si iscrivono all’università; la regolarità negli studi (numero di esami sostenuti e anni fuori corso); la media dei voti universitari ottenuti nei primi anni (in questa edizione, immatricolati dal 2020/21 al 2022/23). L’Fga, espresso in centesimi, restituisce quindi una misura sintetica della capacità delle scuole di preparare realmente agli studi universitari, non solo in termini di accesso, ma anche di rendimento accademico.

Il Liceo “Megara” di Augusta conquista il primo posto assoluto in provincia per l’indirizzo classico, con un indice Fga pari a 70.46, superando il “Gargallo” di Siracusa (70.2) e il “Raeli” di Noto (66.04). Un risultato che certifica nel Siracusano il più alto livello di efficacia nella preparazione universitaria per gli studenti del classico di Augusta.

Ottimo anche il piazzamento per l’indirizzo linguistico, dove il “Megara” sale sul secondo gradino del podio provinciale con Fga 66.89, preceduto di misura dal “Da Vinci” di Floridia (67.01) e davanti al “Quintiliano” di Siracusa (62.2).

Terza posizione, infine, per l’indirizzo scientifico del “Megara”, con un Fga di 68.81, dietro al “Corbino” di Siracusa (71) e al “Majorana” di Avola (70.02), ma comunque con risultati da prima fascia a livello aretuseo.

La neo dirigente scolastica del “Megara”, Fabrizia Ferrante commenta: “Questi risultati confermano in modo inequivocabile la qualità della formazione offerta dal Liceo “Megara” e la sua eccellente collocazione nel panorama scolastico provinciale. Si tratta di un riconoscimento importante del lavoro svolto quotidianamente da tutto il personale docente e non docente, che con impegno e professionalità contribuisce al successo della nostra comunità scolastica“.

Risultati di assoluto rilievo anche per l’altro istituto superiore statale cittadino, l’Istituto superiore “Arangio Ruiz”, che conquista ben due primi posti provinciali negli indirizzi a forte vocazione scientifica ed economica.

Per l’indirizzo scientifico – scienze applicate, il “Ruiz” guida la classifica con uno straordinario Fga 73.65, staccando nettamente il “Majorana” di Avola (62.27) e il “Corbino” di Siracusa (61.18).

Primo posto anche per l’indirizzo tecnico-economico del “Ruiz”, con Fga 57.28, davanti al “Rizza” di Siracusa (54.62) e ancora al “Majorana” di Avola (52.27). Dati che confermano la solidità dell’offerta formativa dell’istituto augustano anche nei percorsi economici.

Per quanto riguarda, invece, gli indirizzi professionalizzanti, Eduscopio utilizza come parametro principale l’indice di occupazione dei diplomati, che misura l’ingresso nel mondo del lavoro a breve distanza dalla maturità.

In questo ambito, è il “Ruiz” a distinguersi in città ottenendo due podi provinciali: secondo posto tra le scuole statali per l’indirizzo tecnico-economico, con un indice di occupazione pari a 27.27, alle spalle del “Rizza” di Siracusa (29.99) e davanti all’“Insolera” di Siracusa (26.5); terzo posto per l’indirizzo tecnico-tecnologico, con indice di occupazione 43.27, dietro al “Bartolo” di Pachino (47.25) e al “Fermi” di Siracusa (45.41).

Esprime la sua soddisfazione la dirigente scolastica del “Ruiz”, Maria Concetta Castorina: “Questi riconoscimenti sono il frutto di un lavoro quotidiano, fatto di passione, professionalità e attenzione ai bisogni dei nostri studenti. Il “Ruiz” si conferma così un polo di eccellenza nella provincia di Siracusa, capace di coniugare formazione, inclusione e opportunità concrete per il futuro. La nostra è una comunità viva, che guarda al futuro con fiducia e che si impegna a offrire opportunità concrete di crescita e di successo”.

Una soddisfazione condivisa dal sindaco Giuseppe Di Mare e dal vicesindaco con delega all’istruzione Biagio Tribulato, il quale attraverso una nota stampa dichiara: “Si conferma in modo inequivocabile la qualità del Liceo “Megara” e del “Ruiz” e le loro eccellenti collocazioni nel panorama scolastico provinciale. Sono riconoscimenti importanti del lavoro svolto quotidianamente da tutto il personale delle scuole, che contribuisce al successo delle due comunità scolastiche del nostro territorio. Un grazie desidero esprimerlo alle dirigenti“.