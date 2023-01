Primo piano Ex carabiniere scomparso a Sortino prima di Capodanno. Vasto spiegamento di forze per le ricerche di

SORTINO – Vasto spiegamento di forze in provincia di Siracusa dal Capodanno per le attività di ricerca di Luigi Di Pietro, 58enne sortinese, ex carabiniere, a seguito dell’attivazione del Piano provinciale d’intervento per la ricerca di persone scomparse della Prefettura aretusea. Di lui non si hanno più tracce dal 29 dicembre scorso, come reso noto dal figlio Giuseppe, originario di Augusta, sui social network.

Alla ricerca partecipano forze dell’ordine, vigili del fuoco, volontari di protezione civile, unità cinofile dei vigili del fuoco e della protezione civile, che stanno ispezionando le zone impervie nei dintorni del comune di Sortino, individuate come possibili aree di ricerca.

Ieri, lunedì 2 gennaio, un elicottero dei vigili del fuoco ha sorvolato l’intera zona, con esito purtroppo negativo. I cacciatori dei carabinieri e vigili del fuoco del nucleo Saf (Speleo alpino fluviale) hanno effettuato delle ispezioni su corda nei costoni rocciosi verticali, con il supporto anche dei droni.

Le ricerche sono proseguite senza interruzione per tutta la notte con la perlustrazione delle vie cittadine e delle strade di campagna, da parte di squadre di vigili del fuoco e forze dell’ordine. Da questa mattina operano ben quindici squadre di ricerca munite di Gps per mappare le aree ispezionate.

Ieri a mezzogiorno l’Unità di comando locale (Ucl) dei vigili del fuoco di Siracusa è giunta a Sortino, in piazza Cappuccini, per le attività di coordinamento soccorsi, unitamente a personale Tas (Topografia applicata al soccorso). Presente nella stessa piazza anche un’ambulanza della Croce rossa italiana come unità di pronto intervento sanitario.