Ex Province, in Sicilia elezioni di secondo livello il 27 aprile

PALERMO – Si svolgeranno domenica 27 aprile, in Sicilia, le elezioni di secondo livello per scegliere i presidenti e i consiglieri dei Liberi consorzi comunali di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani e i componenti delle assemblee delle Città metropolitane di Palermo, Catania e Messina.

Dopo anni di attesa, nelle more della conclusione della querelle politico-istituzionale per la reintroduzione dell’elezione diretta, la tornata è adesso ufficialmente fissata per decreto del Presidente della Regione, Renato Schifani, su proposta dell’assessore regionale alle Autonomie locali e alla funzione pubblica, Andrea Messina, pubblicato sul portale istituzionale.

Hanno diritto di voto gli organi elettivi comunali, cioè sindaci e consiglieri comunali, in carica alla data delle elezioni degli enti di area vasta. Le operazioni elettorali si svolgeranno nell’intera giornata del 27 aprile, dalle ore 8 alle 22.

