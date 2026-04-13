Primo piano Augusta verso il voto, Roggio segue Vinciullo in Grande Sicilia di

AUGUSTA – Samuele Roggio lascia il ruolo di segretario di “Augusta protagonista con Vinciullo“ per aderire al partito regionale Grande Sicilia. Lo rende noto oggi attraverso un comunicato stampa.

Se da un lato chiude la sua esperienza nel civismo dopo quasi un lustro, in realtà segue coerentemente il percorso dell’ex parlamentare regionale siracusano Enzo Vinciullo, recentemente nominato commissario provinciale di Grande Sicilia.

Contestualmente Samuele Roggio comunica la propria candidatura a consigliere comunale nella lista del partito nato un anno fa dal patto federativo tra gli autonomisti Raffaele Lombardo, Roberto Lagalla e Gianfranco Miccichè, e che vede la leadership provinciale di Peppe Carta, deputato regionale e sindaco di Melilli.

“Comincia una nuova sfida con la stessa coerenza e lo stesso senso di responsabilità in una famiglia radicata in tutta la provincia che ha un ottimo leader l’on. Giuseppe Carta – dichiara Roggio – La candidatura con Grande Sicilia nasce in continuità con il percorso dell’on. Vinciullo e con una visione politica radicata nel territorio”.

Roggio, titolare di una barberia nel centro storico, evidenzia come il suo impegno politico nasca anche dal contatto quotidiano con i cittadini. “Grazie alla mia professione ho modo di ascoltare ogni giorno la voce dei cittadini. Tra le difficoltà che raccolgo più spesso c’è quella di tanti lavoratori della zona industriale, spesso pendolari, che stanno pagando duramente il caro carburante – afferma – Auspico che la deputazione regionale tutta intervenga con misure di sostegno per questi cittadini che vivono in un’area dove si raffina il petrolio e dovrebbero poter contare almeno su un minimo di attenzione in più”.