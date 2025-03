Primo piano “Augusta project”, una mattina dai vigili del fuoco di

AUGUSTA – Il distaccamento dei Vigili del fuoco di Augusta, ieri l’altro, ha ospitato in caserma i ragazzi e gli operatori dell’associazione “Augusta project”, che opera nel campo dell’inclusione delle persone con disabilità e nel miglioramento della qualità di vita loro e delle rispettive famiglie.

La visita mattutina, nell’ambito di un progetto del sodalizio finalizzato alla “conoscenza del territorio e delle istituzioni”, ha permesso ai ragazzi di scoprire il mondo dei Vigili del fuoco e conoscere così i mezzi e le attrezzature di soccorso in dotazione ai Corpo nazionale, le procedure di allertamento in caso di emergenza e i principali comportamenti finalizzati alla sicurezza da adottare nel contesto della vita quotidiana.

“L’iniziativa ha rappresentato una grande opportunità di crescita e di confronto non soltanto per i ragazzi dell’associazione ma anche per i vigili del fuoco“, come viene riferito da personale del distaccamento.

“Un grazie agli amici “pompieri”, per l’accoglienza e l’interesse dimostrato ai ragazzi – si legge nella nota dell’associazione a margine dell’attività – Una visita bella, interessante, ed in alcuni frangenti commovente. Un grazie ai ragazzi, per la passione e l’interesse che mettono in ogni loro attività“.