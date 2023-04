Primo piano Giornata del mare, a Genova premiato l’istituto comprensivo “Corbino” di Augusta di

AUGUSTA – L’istituto comprensivo “Orso Mario Corbino” di Augusta ha conseguito il primo posto, nella categoria delle scuole secondarie di primo grado, del concorso nazionale “La cittadinanza del mare“, la cui premiazione si è svolta il 14 aprile a Genova alla presenza, tra gli altri, del ministro per le politiche del mare Nello Musumeci (vedi foto di copertina) e del comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, ammiraglio ispettore capo Nicola Carlone.

Il concorso, nato dalla collaborazione tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e il Comando generale delle capitanerie di porto nell’ambito della Giornata nazionale del mare (11 aprile), intende “sviluppare le conoscenze per il rispetto e la tutela dell’ambiente marino e per lo sviluppo della cultura del mare, allo scopo di promuovere la convivenza civile, la legalità e contribuire ad assicurare il pieno sviluppo della persona umana ed i diritti di cittadinanza“. Tema di quest’anno, le fonti di energia in tempo di crisi e la loro sostenibilità, con particolare riferimento alle fonti rinnovabili e ai loro effetti sull’ambiente marino e costiero e sulle comunità che vivono in prossimità del mare.

È stato un elaborato grafico realizzato dall’alunno del “Corbino”, l’augustano Riccardo Cannavà a colpire la giuria che ha assegnato il primo premio per l’opera titolata “Il mio mare fonte di energia“. Tutti i lavori prodotti dalla classe 1ªD, guidati nella preparazione in maniera interdisciplinare dai docenti della classe coordinati da Giovanna Ritunno, hanno inteso sottolineare l’importanza della tecnologia per la produzione di energia elettrica attraverso lo sfruttamento del moto delle onde marine, evidenziando come il mare sia fonte di vita.

A Genova si è recata una rappresentanza della classe, accompagnata dalle docenti Maria Catalano e Cettina Messina, incontrando i circa settecento studenti provenienti da tutt’Italia. Il giovanissimo Riccardo Cannavà, insieme ai compagni di classe presenti, è salito sul palco del Centro congressi del Porto antico (vedi foto all’interno), dove è stato premiato alla presenza del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara (in video collegamento), del viceministro per le Infrastrutture e i Trasporti Edoardo Rixi, del sindaco di Genova Marco Bucci, del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, del comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, ammiraglio ispettore capo Nicola Carlone, e di numerose altre cariche istituzionali.

Nella motivazione per l’assegnazione del premio, sono state evidenziate le qualità del lavoro svolto dal “Corbino”, che testimoniano l’impegno e la passione con i quali viene realizzata la “mission educativa”. Già lo scorso anno, alla cerimonia conclusiva del concorso nazionale svolta nella sede della Direzione Marittima di Catania, l’istituto comprensivo augustano, guidato dalla dirigente scolastica Maria Giovanna Sergi, aveva festeggiato con un proprio alunno il terzo posto di categoria.