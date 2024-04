Primo piano Giornata nazionale del mare, visitabili ad Augusta sei navi della Marina militare di

AUGUSTA – Si celebra l’11 aprile, in tutta Italia, la Giornata nazionale del mare e della cultura marinara, istituita nel 2018 con l’entrata in vigore del decreto sul Codice della nautica. Tra le basi della Marina militare che apriranno le porte ai visitatori non manca quella di Augusta.

La Marina militare aprirà alle visite la base navale di Augusta e le sue navi, con ingresso da via Darsena, giovedì 11 aprile dalle ore 9,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 17.

Presso la banchina “Tullio Marcon” (nella foto di repertorio in copertina) saranno allestiti degli stand in cui le componenti specialistiche della Marina mostreranno le proprie professionalità e sarà possibile salire a bordo delle navi ormeggiate per scoprirne le peculiarità e le missioni assegnate.

Le navi attualmente ormeggiate sono il pattugliatore d’altura Borsini (classe Comandanti), il pattugliatore Libra (classe Cassiopea), le navi cisterna Favignana, Salina e Ticino, la nave trasporto costiero Lipari.