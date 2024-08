Primo piano Giovane augustano non si ferma all’alt: inseguito e arrestato a Siracusa di

AUGUSTA – Nella scorsa notte a Siracusa, poliziotti delle volanti hanno arrestato un giovane automobilista di 27 anni, residente ad Augusta, per le ipotesi di reato di resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento.

Gli agenti stavano effettuando un posto di controllo in via Monsignor Caracciolo, a Siracusa nord, quando intorno alle ore 3 hanno intimato l’alt di polizia all’autovettura guidata dal ventisettenne.

Quest’ultimo avrebbe urtato un mezzo della Polizia di Stato, per evitare il controllo e darsi alla fuga. È scattato quindi l’inseguimento notturno da parte di tre volanti per le vie del capoluogo aretuseo.

Il giovane, vistosi ormai raggiunto, ha abbandonato l’autovettura e tentato una fuga a piedi. All’arrivo dei poliziotti, avrebbe opposto resistenza per poi venire definitivamente bloccato e arrestato. Nelle fasi dall’arresto, un agente ha riportato la lussazione di una spalla.

Il ventisettenne, che è stato altresì denunciato per il rifiuto di sottoporsi al test alcolemico, su disposizione del magistrato di turno è stato posto ai domiciliari.

Fissati per venerdì mattina, al Tribunale di Siracusa, l’udienza per la convalida dell’arresto e il processo per direttissima.

(Foto di copertina: repertorio)