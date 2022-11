Magazine Giovani, trasporti e lavoro: le priorità in Sicilia sono sempre le stesse… da decenni di

Dopo ogni elezione Regionale, qualunque sia stato l’esito e qualunque siano stati i vincitori (di qualsiasi colore), la nuova giunta dovrà imbattersi per provare a risolvere i classici problemi atavici che sono endemici di questa terra tanto bella quanto maledetta: i giovani, il lavoro, i trasporti. Giusto per citarne solo tre. Anche se si potrebbe fare un lungo elenco.

Problemi che si trascinano da decenni e che, ancora oggi, non hanno una soluzione definitiva. Andiamo nel dettaglio.

Occorre far nascere lavoro di qualità

Quando si dice che il lavoro in Sicilia c’è (e non è vero che non c’è) forse omette un dettaglio molto importante: in Sicilia manca il lavoro di qualità. Quel lavoro che ti permette di costruirti un futuro dignitoso e che ti consente di poter progettare un futuro.

Non quello da 300 o 400 euro al mese in nero o con un contratto part time quando si lavora full time. Questo è il punto. Fermo restando che la politica non crea posti di lavoro ma fa nascere le condizioni affinché questi posti di lavoro nascano, è importante far sì che tutte le istituzioni facciano la loro parte.

Snellendo la burocrazia, abbassando le tasse per quanto possibile, agevolando le assunzioni. Insomma, bisogna mettere le mani in pasta in modo da incentivare, appunto, il lavoro.

Investire nel digitale per trattenere i giovani

Questo paragrafo è il naturale seguito del precedente. Nel senso che i posti di lavoro si creano investendo anche in settori dove, attualmente, la Sicilia è molto deficitaria: il digitale, giusto per dirne uno. Perché, comunque, la Sicilia non può essere sempre fanalino di coda di classifiche legate alla tecnologia.

Investire nel digitale vuol dire creare tutte quelle competenze che servono poi per poter snellire i processi burocratici, far nascere nuovi posti di lavoro e anche migliorare le competenze informatiche delle persone che dovranno usufruire dei servizi digitali.

Ci sono persone che, ad esempio, non sanno neppure fare una ricerca sui motori di ricerca per trovare ciò che serve e se dovessero trovare qualcosa di più specifico andrebbero fortemente in difficoltà.

È un cane che si morde la gola perché se le persone non riescono a usufruire dei servizi sul web, le persone che vorrebbero investire in questo campo non avrebbero clienti a sufficienza per reggere una eventuale azienda.

Anche perché è un settore che sembra non morire mai, essendo in evoluzione continua. Un esempio? La pubblicità on line: a causa delle tante restrizioni legate alla privacy, sono cambiati i modi di come utilizzano i Cookies le aziende di marketing mettendo in condizione, chi si occupa di web, anche di conoscere tutte le leggi legate alla riservatezza dei dati.

Senza trasporto efficiente le imprese non vengono

I trasporti sono la vera nota dolente della Sicilia. È uno dei motivi principali per cui le aziende non investono. Perché oggi la risorsa più importante è il tempo e se si devono perdere le ore per passare da una città all’altra non si riesce più a stare al passo.

Migliorare i trasporti, rendere le strade fruibili, non solo è un vantaggio per il cittadino in termini di comodità ma è un ulteriore step per provare a convincere le imprese a investire su questa bellissima terra qual è la Sicilia. Bellissima e maledetta.