Primo piano Augusta, le vie del cibo in un progetto eTwinning coordinato dal “Corbino” per 17 scuole europee di

AUGUSTA – Si è concluso il lungo viaggio per le vie del cibo che ha visto impegnate 17 scuole e 33 insegnanti europei nel progetto eTwinning “The brother food table”. L’istituto comprensivo “Orso Mario Corbino”, insignito del titolo di “eTwinning school” e guidato dalla dirigente scolastica Maria Giovanna Sergi, è stato scuola fondatrice del progetto e coordinatrice delle attività.

Le classi del “Corbino” partecipanti sono state: per la scuola dell’infanzia la 1ªA; per la primaria 1ªA, 1ªB, 1ªD, 1ªE, 3ªA, 3ªB, 3ªE; per la secondaria 2ªA, 2ªD, 3ªA, 3ªB. Gli studenti, dai 3 ai 13 anni, hanno lavorato sulla tematica del cibo, approfondendo non solo il suo valore nutrizionale, ma anche analizzandolo come espressione culturale di tradizioni, di storia e leggenda.

Nell’ambito dell’istituto augustano, il percorso si è svolto in continuità nei tre ordini scolastici (infanzia, primaria, secondaria) interagendo con i coetanei di scuole italiane, polacche, rumene, moldave, greche, spagnole e turche.

Tutto ciò è stato possibile realizzando, in collaborazione in gruppi di lavoro a distanza, dei progetti comuni, ideati, condivisi, costruiti insieme anche in contemporanea durante meeting online. Oltre al logo del progetto, infatti, le scuole europee coinvolte hanno creato delle vere e proprie risorse e materiali condivisibili e utilizzabili da tutti: “Art food gallery” (una galleria artistica sul cibo); e-book “Christmas brotherfood menu” (menù natalizio interculturale); e-book “Countries foods and stories” (storia del cibo e dei territori); e-book “Food4life” sull’alimentazione sostenibile; infografica “Nutritional pyramid”; il prodotto finale “Brotherfood expo”, una esposizione virtuale con i cibi creati dagli studenti e relativi tutorial. Il progetto è presente sul social network Instagram con l’account “@brotherfoodtable”.

Le classi 1ªE e 3ªE della primaria e la 1ªA dell’infanzia del “Corbino” hanno concluso il loro percorso virtuale nella realtà, con una speciale e divertente caccia al tesoro per le vie di Brucoli, realizzata anche grazie alla collaborazione di alcuni esercizi commerciali alimentari del borgo marinaro (vedi foto di copertina).

Ricordiamo che eTwinning è una piattaforma europea che fa parte del programma Erasmus+ e che si basa sull’impiego delle Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (Tic) nell’ambito di reti di scuole europee e gemellaggi elettronici, in percorsi formativi condivisi e basati sulla collaborazione didattica tra insegnanti e studenti. Da diversi anni le scuole augustane utilizzano tale piattaforma, ottenendo riconoscimenti, come ha recentemente dimostrato il “Corbino”.