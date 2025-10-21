Primo piano Hangar dirigibili di Augusta, dopo l’open day tre weekend di visite con contributo d’ingresso di

AUGUSTA – Il parco dell’Hangar dirigibili, ex idroscalo, riaprirà per alcune giornate, dopo ben tredici anni dalla chiusura definitiva al pubblico.

L’apertura straordinaria, su intesa tra il Demanio, a cui appartiene l’edificio, e il Comune, annunciata per mercoledì 22 ottobre alle ore 11,30, originariamente una “anteprima” in particolare per stampa e istituzioni, sarà un “open day“. Come si apprende oggi, saranno infatti presenti oltre ai rappresentanti delle due istituzioni coinvolte e ai promotori privati, anche diverse associazioni del territorio e studenti delle due scuole superiori cittadine.

Poi via alle visite guidate su prenotazione, con contributo a partire da 4 euro (visita singola), tramite il sito web della fondazione palermitana “Le vie dei tesori” (vedi immagine di copertina) per tre fine settimana: sabato 25 e domenica 26 ottobre con orari di ingresso dalle 10 alle 16, sabato 1 e domenica 2 novembre, infine sabato 8 e domenica 9 novembre, in fascia oraria 10-15.

Il sito augustano è stato inserito in questa nuova edizione del “festival“, chiamato appunto “Le vie dei tesori” e presente nel calendario delle manifestazioni di massimo interesse turistico della Regione siciliana, nel palinsesto delle visite legate a “Catania e dintorni“.

“Le vie dei tesori” è da circa un lustro una fondazione, sulla scorta dell’esperienza dell’associazione che l’ha preceduta, e realizza progetti in diversi ambiti, tra i quali cita espressamente sui propri canali “cittadinanza attiva, ampliamento della partecipazione e della crescita culturale dei giovani e della società tutta, promozione di reti pubblico-private, inclusione, rigenerazione urbana, sviluppo del senso di comunità e di identità, trasmissione della memoria, aumento del capitale sociale“.

Come noto dalla scorsa primavera, l’Hangar per dirigibili di Augusta, così come il Castello aragonese di Brucoli, figura nella prima selezione pubblicata dal Demanio nell’ambito dell’iniziativa digitale “Crea valore, investi con noi”, ideata al fine di attrarre investimenti privati sugli immobili dello Stato disponibili per operazioni di valorizzazione, recupero o rifunzionalizzazione, nel solco di modelli di partnership pubblico-privata.