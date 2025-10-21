Primo piano Augusta, Erasmus day al “Costa”: viaggio tra culture, musica e inclusione europea di

AUGUSTA – Si è svolto, nel plesso Polivalente del 4° Istituto comprensivo “Domenico Costa”, l’Erasmus day 2025, un pomeriggio dedicato alla cittadinanza europea, alla condivisione e alla valorizzazione delle esperienze di mobilità che arricchiscono la comunità scolastica. L’evento, coordinato dalle referenti del progetto Erasmus, le docenti Angela Maria Funari e Roberta Romeo, ha offerto un vivace programma di musica, racconti e testimonianze che hanno illustrato i progetti già realizzati e le nuove opportunità di scambio con scuole partner europee.

Protagonisti sono stati gli studenti che hanno partecipato alle mobilità studentesche realizzate finora nei Paesi europei: Francia per gli studenti di quinta primaria (10 anni); Repubblica Ceca (11 anni), Spagna (12 anni) e Lettonia (13 anni) per gli studenti della secondaria di primo grado.

L’esperienza del “Costa” nell’Erasmus è stata particolarmente apprezzata e in particolare il progetto “mobilità Erasmus studenti della scuola primaria” è stato selezionato dall’Ufficio scolastico provinciale, diretto da Luisa Giliberto, tra i progetti che sono stati presentati all’inaugurazione dell’anno scolastico a Siracusa, tenutasi lo scorso 8 ottobre, alla presenza dell’assessore regionale dell’istruzione e della formazione professionale Mimmo Turano.

Delegazione del “Costa” all’inaugurazione dell’anno scolastico a Siracusa con l’assessore regionale Mimmo Turano e l’assessore comunale Biagio Tribulato

Alunni del “Costa” all’inaugurazione provinciale dell’anno scolastico con il direttore dell’Usr di Siracusa, Luisa Giliberto

Dopo le esecuzioni dell’inno del “Costa” e l’Inno alla gioia, gli alunni della scuola primaria e secondaria hanno intonato brani plurilingue preparati con cura dalle docenti Carmela Caramagno e Barbara Innao, per “dar voce a un’Europa unita nella diversità“. Durante la manifestazione sono state infine presentate anche le prossime mobilità Erasmus, che vedranno l’istituto augustano protagonista di nuove esperienze di scambio con istituti di Francia, Malta, Croazia oltre a percorsi di job shadowing e formazione docenti in diverse realtà europee.

Un percorso che continua a rafforzare la dimensione internazionale della scuola, favorendo la crescita personale e culturale di studenti e insegnanti. La dirigente scolastica Valentina Lombardo ha sottolineato: “L’Erasmus è un’esperienza che apre la mente e il cuore dei nostri ragazzi. Attraverso il confronto con altre culture, imparano il valore dell’inclusione, della collaborazione e della cittadinanza europea. Il nostro Istituto crede fortemente in questi progetti, perché rappresentano un investimento nel futuro e nella formazione di cittadini consapevoli e responsabili”.

All’evento ha preso parte anche l’assessore alla pubblica istruzione Biagio Tribulato, che ha espresso parole di apprezzamento per l’iniziativa: “L’Erasmus è un’opportunità straordinaria per i giovani e un orgoglio per la nostra città. Il lavoro portato avanti dal “Domenico Costa” dimostra come la scuola possa essere motore di crescita culturale, apertura internazionale e partecipazione attiva alla vita europea. È questo lo spirito che vogliamo continuare a sostenere”.

La serata si è conclusa con un momento di confronto e riflessione condivisa, confermando ancora una volta il ruolo del “Costa” quale “scuola che guarda all’Europa con entusiasmo, curiosità e spirito di comunità“.