Primo piano Augusta, Hangar e Castello aragonese, il Demanio apre a investimenti privati di

AUGUSTA – L’Hangar per dirigibili di Augusta e il Castello aragonese di Brucoli figurano nella prima selezione pubblicata dall’Agenzia del demanio nell’ambito della recente iniziativa digitale “Crea valore, investi con noi“, ideata al fine di attrarre investimenti privati sugli immobili dello Stato disponibili per operazioni di valorizzazione, recupero o rifunzionalizzazione.

La piattaforma digitale, online da pochi giorni sul sito web del Demanio, contiene in questa prima fase 383 immobili distribuiti su tutto il territorio nazionale, rappresentati su una piattaforma cartografica, descritti in funzione della loro possibile destinazione d’uso (culturale-turistico, social o senior housing, residenze universitarie e destinazioni miste) e corredati da schede, immagini e dati sulla tipologia, dimensione, ubicazione e stato manutentivo, grazie ai quali l’investitore può valutare il proprio interesse e, in caso, richiedere ulteriori informazioni e supporto.

“Si tratta di un’operazione che aggiunge un ulteriore tassello al processo di digitalizzazione applicata al patrimonio immobiliare pubblico. Disporre di informazioni puntuali sull’ubicazione e sulle caratteristiche degli immobili contribuisce ad attrarre investimenti, sia da parte di soggetti pubblici che privati”, ha dichiarato, al lancio dell’iniziativa, il sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Lucia Albano.

“Con questa iniziativa sarà possibile individuare modelli di partnership pubblico-privata che permettano di investire su immobili e compendi dello Stato disponibili, da riqualificare, per creare valore economico, sociale, culturale e ambientale sui territori”, ha aggiunto il direttore dell’Agenzia del demanio, Alessandra dal Verme.

Assai diverse le situazioni in cui versano i due beni monumentali selezionati ad Augusta. Il Castello aragonese è oggetto di lavori di restauro a cura della Regione dal novembre del 2023, quasi ultimati (vedi foto di copertina), grazie a un finanziamento pari a 2 milioni 478mila euro con risorse a valere sul “Patto per la Sicilia” (Fsc 2014-2020). Negli anni precedenti a quest’ultimo intervento era stato reso visitabile, almeno al piano terra, da sporadiche iniziative di associazioni in collaborazione con la Soprintendenza. L’Hangar per dirigibili, con il suo esteso Parco, è ininterrottamente chiuso dal 2012 e non si sono registrate prospettive concrete per il suo recupero.

Nel novembre del 2021, fu firmato un protocollo d’intesa della validità di 3 anni tra Comune di Augusta e Demanio per consentire all’ente locale di ottenere l’affidamento in concessione sia dell’Hangar per dirigibili che del Castello aragonese (qui il nostro articolo di approfondimento sul protocollo d’intesa). Il protocollo da un lato impegnava il Comune a presentare progetti concreti, individuando bandi per possibili finanziamenti, dall’altro permetteva all’Agenzia del demanio di procedere alla consegna anticipata e provvisoria in attesa della stipula della concessione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovavano gli immobili. Ciò non avvenne e la validità di quel protocollo sarebbe scaduta lo scorso novembre.