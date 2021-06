LifeStyle I 10 migliori regali di pensionamento per un collega di lavoro di

Un tuo collega va in pensione e organizza una festa per salutare tutti prima di godersi il meritato riposo. Devi presentarti con un regalo? Beh, certo, di sicuro nel caso in cui tu sia invitato. In questa guida vogliamo darti qualche idea regalo per non farti trovare impreparato.

Cosa regalare a un pensionato: il regalo da fare da solo

Una buona idea regalo prende in considerazione diversi fattori, tra cui il budget a disposizione, i gusti del destinatario del regalo e il grado di intimità che si ha con quella persona. Va da sé che se sei invitato a una festa di pensionamento da un collega che hai frequentato poco non sarà il caso di presentarti con un cadeau impegnativo, altrimenti rischieresti di metterlo in imbarazzo.

Se decidi di fare il regalo da solo, puoi orientarti facilmente conoscendo i gusti del tuo amico. In questa sezione ti indicheremo 5 regali, che sommati ai 4 del paragrafo successivo e alla festa d’addio, rappresentano 10 idee da sfruttare.

1: se il tuo ormai ex collega non faceva che parlare di quanto desiderasse dedicarsi al giardinaggio, il regalo più ovvio è proprio un set da giardino. Niente di impegnativo, basterà un kit di attrezzi e una scorta di semi per fiori e piantine da orto;

2: hai sempre scherzato su quanto il tuo collega fosse un pantofolaio? Via libera proprio a un paio di pantofole calde e una vestaglia;

3: se il collega è un buongustaio, una buona degustazione enogastronomica fa al caso tuo;

4: per gli amanti della quiete e delle buone letture un bel calice da brandy con una bottiglia di liquore invecchiato e un buon libro è il modo migliore per cominciare la pensione;

5: se il collega è anche un grande amico, perché non donargli un album fotografico digitale, con una cornice elettronica sulla quale avrai caricato le foto più significative della vostra vita lavorativa insieme?

Insieme agli altri colleghi per un regalo che lascia il segno

Se hai confidenza con gli altri colleghi, potete decidere di mettere insieme il budget per presentare un regalo più impegnativo. La scelta può essere tra:

6: una crociera;

7: un set di valigie da viaggio;

8: un barbecue con relativo kit nel caso in cui l’amico abbia un giardino;

9: una pregiata penna stilografica.

Una festa d’addio può essere il regalo migliore

In alternativa, una buona idea può essere quella di organizzare per il neo pensionato una festa strepitosa, alla quale possano partecipare gli altri colleghi ma anche amici. Buon cibo, musica gradevole in sottofondo e aneddoti lavorativi saranno per lui un ricordo indelebile più prezioso di qualunque oggetto materiale, e la gratitudine sarà di certo assicurata.