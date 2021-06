Primo piano Augusta, ufficio Anagrafe con nuovi orari ed eliminacode. Stop a prenotazioni online di

AUGUSTA – L’ufficio Anagrafe in via San Giuseppe, che in agosto dovrebbe trovare sede nei locali dell’ex Biblioteca in fase di ristrutturazione e riqualificazione, in concomitanza con la “zona bianca” regionale, chiude alle prenotazioni online e potenzia gli orari di ricevimento in presenza.

Sarà aperto al ricevimento nelle mattine (ore 9-12) di lunedì-martedì-giovedì-venerdì per tutti i servizi, nei pomeriggi (ore 15-17) di lunedì e mercoledì solo per carte d’identità e certificati.

Il sistema di prenotazione online per l’ufficio Anagrafe, che tanti malumori aveva generato tra gli utenti per date disponibili solo dopo diversi mesi, è stato soppresso. Restano valide le prenotazioni già fissate online fino al 31 agosto prossimo, mentre le prenotazioni fissate online dall’1 settembre prossimo in poi sono annullate e la cittadinanza è invitata a presentarsi all’ufficio nei nuovi orari.

Una novità è la presenza di quattro dispenser eliminacode con ticket cartaceo, uno per ogni servizio: certificati; carte d’identità; Aire, immigrazione e trasferimenti; atti notori e certificati storici.

Dallo scorso febbraio è inoltre possibile richiedere, al costo di 2 euro, certificati anagrafici e certificati storici anche presso le tabaccherie aderenti al servizio.