Primo piano Incendio Sonatrach, sindaci di Augusta e Melilli annunciano incontro per “urgenti chiarimenti” con vertici azienda di

AUGUSTA – Il sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare, e il collega di Melilli, Peppe Carta, che è anche presidente della quarta commissione all’Ars, fanno sapere attraverso una nota congiunta di aver registrato la “profonda preoccupazione” per l’incendio divampato lo scorso venerdì sera nell’impianto Butamer (poi sequestrato dalla Procura) della raffineria Sonatrach con due operai gravemente ustionati e che incontreranno domani, nell’ufficio del sindaco di Augusta, i vertici dell’azienda “per urgenti chiarimenti” e “per fare il punto della situazione“.

“In qualità di rappresentanti delle comunità locali – dichiarano congiuntamente i sindaci Di Mare e Carta – riteniamo indispensabile affrontare con urgenza le tematiche relative alla sicurezza degli impianti industriali per garantire un ambiente lavorativo sicuro per tutti i dipendenti“.

“Tale incontro sarà un’opportunità per condividere informazioni sull’incidente e delineare un piano d’azione volto a prevenire futuri eventi simili – anticipano – È fondamentale collaborare per affrontare insieme questa delicata questione che coinvolge non solo la sicurezza dei lavoratori ma anche il benessere delle nostre comunità“.

L’intervento dei sindaci dei due comuni interessati dallo stabilimento, arriva dopo le prese di posizione dei sindacati, di diversi parlamentari regionali e nazionali e anche dell’arcivescovo di Siracusa, Francesco Lomanto il quale, citando Papa Francesco sugli incidenti sul lavoro, ieri ha dichiarato che “dobbiamo guardare alla vita umana come al bene più prezioso che abbiamo“.