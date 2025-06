Primo piano Istituto “Costa” di Augusta, piccoli alunni alla prova Erasmus in Francia e Repubblica Ceca di

AUGUSTA – Un’esperienza indimenticabile per gli alunni del 4° Istituto comprensivo “Domenico Costa” di Augusta, protagonisti di due importanti progetti di mobilità Erasmus+ che li hanno portati in Francia e in Repubblica Ceca, offrendo loro l’opportunità di crescita, confronto e scoperta interculturale.

La dirigente scolastica Valentina Lombardo, accompagnata dalle docenti Lucia Cacciaguerra e Tamara Trenti, ha guidato un gruppo di tredici alunni di 10 anni anni, frequentanti la classe quinta della scuola primaria (vedi foto di copertina). I nomi degli alunni coinvolti nella mobilità in Bretagna (Francia), ad Arradon, presso il Collège “Saint Jean Baptiste de La Salle” sono: Giuseppe Ciccarello, Riccardo Firrincieli, Luigi Solarino, Mattia Russo, Alessandro Rampino, Federico Castiglione, Graziano Pandolfo, Cloe Bordonaro, Camilla Basile, Agnese Natoli, Giordana Garzi, Cosentino Melissa, Marta Serra Violante. Gli alunni, accolti dalle famiglie dei loro corrispondenti francesi, che a loro volta erano stati ospitati ad Augusta nel mese di marzo, hanno condiviso una settimana intensa e ricca di attività scolastiche e culturali.

Durante il soggiorno, gli studenti hanno partecipato alle lezioni nelle classi del Collège, prendendo parte ad attività didattiche in diverse discipline e a momenti di sport e socializzazione. In gruppi misti, insieme ai coetanei francesi, hanno lavorato a progetti comuni, esplorando nuovi metodi di apprendimento e potenziando le proprie competenze linguistiche, in particolare in inglese. Le visite al sito archeologico di Petit Cairne, al Museo della Marina e al pittoresco porto di Saint Goustan hanno arricchito ulteriormente l’esperienza formativa. Nei momenti liberi, le famiglie ospitanti hanno coinvolto i piccoli italiani in attività ludiche, rafforzando i legami di amicizia nati nei mesi precedenti.

Contemporaneamente, un altro gruppo di dodici alunni delle classi prima e seconda della scuola media, accompagnati dalle docenti Angela Maria Furnari e Francesca Grasso, si è recato in Repubblica Ceca, nella città di Tabor, ospite della scuola “Bernarda Bolzana”. Gli alunni che hanno partecipato a questa mobilità sono: Riccardo Bianco, Luca Arena, Sara Accolla, Lorenzo Fazio, Serena Accolla, Teresa Delfino, Lorenzo Pugliares, Maddalena Sole, Gabriele Bella, Barbara Rossitto, Bianca De Luca, Giorgia Mercurio. Gli studenti hanno partecipato a laboratori di educazione ambientale e sostenibilità, realizzando un modellino di turbina a motore idroelettrico con materiali Lego, un’esperienza educativa all’avanguardia che ha stimolato la creatività e la consapevolezza ecologica degli alunni. Il viaggio ha incluso anche le visite culturali a Praga, Ceske Budejovice, oltre che alla stessa Tabor.

“Accompagnare all’estero alunni così giovani è un’esperienza tanto coraggiosa quanto straordinaria – commenta la dirigente scolastica del “Costa”, Valentina Lombardo – Questi progetti non solo offrono ai nostri studenti un’apertura verso il mondo, ma permettono loro di confrontarsi con culture, metodi educativi e temi cruciali come la sostenibilità ambientale, in un contesto autentico di scambio e collaborazione. È proprio in queste esperienze che si costruiscono le competenze chiave per il futuro e si alimenta il senso di cittadinanza europea“.

“Stiamo già organizzando per settembre – annuncia la ds Lombardo – le mobilità di studenti per la Lettonia e i corsi di formazione rivolti ai docenti sulla lingua inglese e sull’uso dell’intelligenza artificiale nella didattica“.