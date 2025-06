Primo piano Augusta, partecipazione civica per il futuro dello scalo ferroviario da dismettere di

AUGUSTA – Diverse decine di cittadini hanno risposto all’invito del collettivo “Sentieri immaginari” di ritrovarsi, lo scorso venerdì pomeriggio, nel piazzale della stazione di Augusta per discutere sul futuro dello scalo ferroviario prossimo alla dismissione da parte di Rfi (Rete ferroviaria italiana).

L’assemblea pubblica, come si apprende da una nota dei promotori a margine dell’iniziativa, ha inteso “avviare un percorso partecipativo di riflessione, proposta ed azione sul futuro degli oltre 7 km di ferrovia e dell’attuale stazione ferroviaria che verranno dismessi“, al fine di “portare tali proposte al tavolo tecnico che sarà avviato da Rfi per discutere il destino delle aree dismesse“.

È noto infatti che nello scorso gennaio sono stati aggiudicati da Rfi progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori dell’opera del bypass ferroviario di Augusta per velocizzare la linea Catania-Siracusa. Una gara del valore di 116 milioni di euro, con risorse finanziate in parte dal Pnrr, per gli interventi di dismissione della strada ferrata che taglia in due la Borgata e in particolare la realizzazione di una nuova stazione all’altezza di contrada Falà, dinanzi all’ex Plastjonica.

Secondo la nota del collettivo, prima delle proposte concrete, dai partecipanti sono emersi alcuni “bisogni condivisi“: un “corridoio ecologico, ciclopedonale e alberato” è stata l’idea più gettonata per i 7 km di strada ferrata che attraversa anche le ex saline Regina; per quanto riguarda la riqualificazione dell’attuale stazione nel cuore della Borgata, le idee spaziano tra “centri culturali, luoghi di incontro per associazioni, spazi per giovani e anziani e per la cittadinanza attiva, ciclo-officine, laboratori, ostelli della gioventù, e persino l’idea di un museo della Migrazione“.

È previsto un secondo incontro pubblico, tra settembre e ottobre, in cui verranno esposte le prime risultanze concrete, auspicando il coinvolgimento di realtà già attive in Sicilia in percorsi simili di riqualificazione partecipata.

“Il lavoro avviato – conclude il collettivo nella nota – mira a costruire non solo una visione condivisa per un grande progetto di rigenerazione urbana e ambientale, ma anche un modello di cittadinanza attiva e dialogo costruttivo tra istituzioni e popolazione“.