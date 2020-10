Primo piano La “fabbrica” di operai specializzati, intervista all’augustano Ludovico Scollo di ItaForma di

AUGUSTA – La Scuola ItaForma è una delle più antiche e importanti scuole di metalmeccanica d’Europa, con sede principale in provincia di Siracusa, svolge corsi professionali per saldatori, tubisti, carpentieri, disegno tecnico, e non solo. Abbiamo intervistato al riguardo l’augustano Ludovico Scollo, socio e responsabile dell’attività.

Da quali aspetti si può evincere la rilevanza nel settore della formazione metalmeccanica di ItaForma?

Centinaia di corsisti provenienti da tutta Europa vengono nella nostra officina per diventare dei professionisti della metalmeccanica. Le figure del saldatore, tubista, carpentiere, ecc. sono fortemente ricercate e ben retribuite dal mercato del lavoro. Le aziende metalmeccaniche italiane ed europee trovano molta difficoltà a reperire specializzati, quindi la nostra Scuola progetta e svolge corsi tecnici e pratici per preparare professionisti del settore.

E in particolare per preparare saldatori specializzati…

Il core business della Scuola di saldatura ItaForma sono i corsi di saldatura con rilascio patentino saldatore valido a livello internazionale, corso saldatore Elettrodo, corso saldatore Filo Continuo e corso saldatore TIG. In Sicilia e in tutta Italia la metalmeccanica è ancora uno dei pochi settori che offre tante opportunità di lavoro, infatti molte aziende di costruzione di carpenterie, tubazioni, impianti, navi, raffinerie, investono nella formazione dei propri dipendenti.

A tal proposito, in questa provincia lo scorso luglio, sono partiti due piani formativi per i profili professionali di saldatori e tubisti industriali, realizzati utilizzando un contributo di Fondimpresa (Avviso 3/2019 – Politiche attive), in collaborazione con Confindustria Siracusa e le organizzazioni sindacali di categoria.

I corsisti vengono esaminati da Ente di certificazione internazionale, che ad esito positivo della prova rilascia il patentino valido e riconosciuto in tutto il mondo. Svolgiamo corsi in diverse città italiane, ma la nostra sede principale è proprio in provincia di Siracusa. Il progetto pilota menzionato è promosso da un gruppo di imprese, Irem, Sonim, Irtis, Techimp, in collaborazione con Confindustria Siracusa e appunto la Scuola ItaForma, e prevede la formazione di 7 saldatori e 14 tubisti industriali (nella foto di copertina), con prospettive di assunzione.

Qual è il profilo di chi accede a questi corsi professionali?

Ai nostri corsi partecipano soprattutto privati che investono nella formazione per imparare un mestiere che dia loro certezze lavorative. Abbiamo corsisti dai 16 ai 65 anni che partono da zero. I corsi sono molto intensi e pratici, in breve tempo si diventa professionisti di altissima qualità e patentati, pronti alle esigenze produttive delle aziende.

