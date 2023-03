Primo piano La “rivincita della bionda” Lucia Blanco, performer augustana protagonista di un nuovo musical di

AUGUSTA – Continua il successo del musical “Legally Blonde”, dopo il debutto a Milano al Teatro Arcimboldi lo scorso primo febbraio e la prima tappa della tournée a Genova al Teatro Politeama il 24 e il 25 febbraio, in cui la protagonista è la performer augustana Lucia Blanco.

Il musical, dopo il riconoscimento con numerosi premi a Broadway e nel West End, è arrivato in Italia incantando il pubblico. Si ispira all’omonimo film del 2002, in Italia conosciuto con il titolo “La rivincita delle bionde”, interpretato dalla spumeggiante Reese Witherspoon, a sua volta tratto dall’omonimo romanzo autobiografico di Amanda Brown.

Spiritoso e coinvolgente con musiche e coreografie bellissime e ipercolorate, il musical, prodotto da “All Entertainment & Mas” e con la regia di Matteo Gastaldo, affronta alcuni temi forti come i pregiudizi e le discriminazioni verso le donne, il rispetto degli altri, la fiducia in se stessi e la solidarietà.

Lucia Blanco interpreta la bionda Elle Woods, studentessa universitaria seguace delle moda e del total pink. Lei ha sempre un outfit perfetto, è dolce, socievole e garbata, ma stando alle apparenze sembra frivola e superficiale. Per questo viene lasciata dal fidanzato Warner, che, figlio di un senatore, la considera un ostacolo per il suo futuro politico. Elle, per riconquistarlo, riesce con l’intelligenza a essere ammessa ad Harvard, nella stessa facoltà che frequenta il suo ex. Tante le difficoltà che incontrerà nella nuova università, ma Elle riuscirà a credere in se stessa, a farsi rispettare e a valorizzare le sue brillanti capacità.

“Elle è un personaggio con cui il pubblica entra in empatia – afferma Lucia Blanco – perché è spontanea, non è affatto superficiale come suggerirebbe il cliché della donna bionda, al contrario è una persona intelligente che tira fuori il meglio da ogni situazione e non scende a compromessi pur di avere successo“.

Il biondo talento augustano, definitivamente sbocciato, vanta ormai un curriculum di tutto rispetto. Infatti, dopo il diploma nel 2007 alla “Scuola del musical” di Saverio Marconi a Milano, stage di formazione e corsi di ballo con docenti rinomati, tante le sue presenze in musical affermati nel ruolo di protagonista, cover ed ensemble (“A Chorus line”, “La bella e la Bestia”, “Mamma mia”, “La febbre del sabato sera”, “Sindrome da Musical”, “The Best of Musical”, “Dirty Dancing”, “Sarà perché ti amo”, “Grease”, “La famiglia Addams”), ma anche in diversi spot pubblicitari, eventi live e programmi televisivi.

“Ho amato il personaggio di Elle fin dal primo momento – sottolinea la performer augustana – perché lei agisce in nome di un ideale: quello di dare valore alle persone non per come esse appaiono ma per ciò che sono veramente. Inoltre interpretare Elle è una vera sfida, in quanto il suo personaggio è sempre in scena e ci sono cambi di abito alla velocità della luce. Ma nonostante la stanchezza, a fine spettacolo provo un’incredibile soddisfazione! Sono davvero fortunata a lavorare in un musical bellissimo, scritto benissimo, in un cast affiatato con colleghi veramente talentuosi, da Claudio Zanelli ad Alice Mistroni da Giovanna D’Angi ai ragazzi dell’ensemble. È un onore averli al mio fianco“.

Prossime tappe dello spettacolo a Firenze, al Teatro Verdi, dal 10 al 12 marzo e a Torino, al Teatro Alfieri, dal 17 al 19 marzo.