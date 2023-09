Primo piano L’augustana Mugavero lascia il comando del Circomare di Palinuro, destinata al porto di Civitavecchia di

AUGUSTA – Dal comando dell’Ufficio circondariale marittimo (Circomare) di Palinuro a un nuovo incarico nella Capitaneria di porto di Civitavecchia, sede della Direzione marittima del Lazio. Qui, dalla prossima settimana, il tenente di vascello Amalia Mugavero, trentasettenne augustana, affronterà una nuova prestigiosa sfida.

Intanto ieri nel rinomato porto cilentano, si è consumata la cerimonia del passaggio di consegne, nel corso della quale l’augustana Mugavero ha ceduto il comando al tenente di vascello Samantha Losito. “Un comandante è solo nelle decisioni più difficili, quando si manifesta il proprio ruolo di responsabilità. Eppure io sono stata fortunata, perché sola non mi sono mai davvero sentita“, queste le parole di commiato dopo un biennio alla guida del Circomare di Palinuro.

Da comandante, è stata tra l’altro recente protagonista della puntata dedicata al Cilento dal programma tv “Azzurro. Storie di mare”, in onda su Raiuno lo scorso 20 agosto, raccontando al conduttore Beppe Convertini l’origine della sua passione per il mare, coltivata ad Augusta.

L’ufficiale Amalia Mugavero, sposata, con una figlia, consegue la maturità classica al Liceo “Megara” di Augusta e nel 2007 risulta vincitrice del concorso per allievi ufficiali dei “ruoli normali – corsi normali” all’Accademia navale di Livorno. Nel luglio 2012 termina il quinquennio di studi in Accademia navale, conseguendo la laurea magistrale in Scienze del governo e dell’amministrazione del mare. L’anno successivo viene abilitata al comando delle unità navali del Corpo delle Capitanerie di porto presso il reparto Supporto navale 6ª Squadriglia di Messina.

Tra i suoi incarichi nell’ultima decade, è capo sezione Polizia marittima e difesa costiera a Siracusa dal 2013, ufficiale di supporto a Lampedusa nella primavera 2016, quindi a Livorno è assistente del Direttore marittimo della Toscana per un biennio, per poi tornarvi da capo sezione Demanio e Ambiente.