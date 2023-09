Primo piano Augusta, donatori di sangue Fratres, prosegue la crescita nel primo semestre 2023 di

AUGUSTA – L’obiettivo dichiarato è raggiungere, per la prima volta in città, quota duemila donazioni totali in un anno solare. Per la Fratres di Augusta, che ha divulgato i numeri relativi al primo semestre, prosegue la crescita, confermata perfino durante la pandemia di Covid.

Al 30 giugno scorso, sono 1.007 le donazioni totali di sangue e plasma, 58 in più del numero registrato nel primo semestre 2022 (949). Le donazioni di sangue intero ammontano a 724, 51 in più del dato precedente. Le donazioni di plasma e piastrine a 283, cioè 7 in più del dato precedente.

È il presidente Luigi Nicosia, nel ringraziare volontari (nella foto di copertina) e donatori, a ricordare che i donatori associati “possono donare tutti i giorni in ospedale presso il centro trasfusionale oppure la domenica quando previsto presso la nostra unità di raccolta fissa“, moderna struttura che si trova alla Borgata in via Gramsci 15-17.