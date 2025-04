Primo piano L’augustana “Onirika” in coproduzione per un film natalizio con Muniz e Guidi protagonisti di

AUGUSTA – È alla prima coproduzione, con società importanti del settore, la “Onirika film production” di Pierpaolo Saraceno, regista e attore teatrale augustano trapiantato da anni a Roma, dove ha recentemente deciso di intraprendere anche la strada della produzione cinematografica.

La sua creatura è associata in coproduzione con la “Rio Film” di Carlo Benso e la “Zoorama Film” di Roberto Gambacorta per la realizzazione della commedia romantica che ha per titolo “Almeno a Natale“. Il lungometraggio, le cui riprese sono previste tra fine maggio e metà giugno a Roma e a Sabaudia, dovrebbe essere distribuito nelle sale cinematografiche e poi trovare vetrina su alcune delle principali piattaforme di streaming. Due volti noti sono stati chiamati a interpretare i ruoli principali.

Protagonista maschile l’attore spagnolo Sergio Muniz, che, dopo la notorietà acquisita in Italia grazie alla vittoria della seconda edizione del reality show “L’isola dei famosi” (2004), si è dato a tv, cinema e teatro, annoverando tra le collaborazioni più recenti quella nel cast del musical “Mamma mia!” (tra il 2017 e il 2023) e quella nel film “Si vive una volta sola” (2021) di Carlo Verdone. Protagonista femminile l’attrice toscana Enrica Guidi, che si è fatta apprezzare nella decennale serie tv “I delitti del BarLume” nonché, tra le performance più recenti, nel film “Lasciarsi un giorno a Roma” (2021) di Edoardo Leo.

Regia duale con i toscani Michele Picchi e V.F. Lyndon (pseudonimo di Valentina Fratini), scelta finalizzata a esaltare i due punti di vista opposti da uomo e da donna, eppure complementari, così come lo sono quelli dei due protagonisti della vicenda narrata.

“È una collaborazione prettamente economica e successivamente gestionale, dal momento che sul set mi coordinerò con la parte artistica – riferisce Pierpaolo Saraceno a La Gazzetta Augustana.it – Un lavoro diverso rispetto a ciò che ho fatto fino a poche settimane fa, inoltre si tratta del mio primo salto avanti nella produzione di un lungometraggio“.

“Bisogna garantire una costante qualità organizzativa – aggiunge – a fianco di queste due società ventennali nel campo della produzione, che ci stanno accogliendo a braccia aperte dopo che un’ispettrice di produzione, Carla Gambarati, ha fatto nascere l’incontro, da cui si sta sviluppando una bella sintonia“.

(Nella foto di copertina: Pierpaolo Saraceno in primo piano, nel riquadro Enrica Guidi e Sergio Muniz)