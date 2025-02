Primo piano Un attore ‘hollywoodiano’ per la nuova pièce di produzione augustana di

AUGUSTA – Un attore reduce da un blockbuster hollywoodiano per la pièce del produttore e regista augustano Pierpaolo Saraceno.

A impersonare il co-protagonista di In un mare di sogni. Palermo-New York, di prossimo debutto, sarà Daniele Perrone, 43enne siciliano di Santa Teresa di Riva, noto per aver esordito al cinema in Baarìa (2009) del regista premio Oscar Giuseppe Tornatore e per aver recitato con il due volte premio Oscar Denzel Washington nel film d’azione The Equalizer 3 – Senza tregua (2023), di produzione hollywoodiana.

Si palesa da tali matrimoni artistici la capacità attrattiva di una piccola compagnia teatrale augustana (“Onirika del sud”) trapiantata da tempo a Roma, nella sua evoluzione, già avviata un anno fa, in produzione cinematografica (“Onirika film production srl”).

“Ci conosciamo da una ventina d’anni – racconta Saraceno a La Gazzetta Augustana.it – Gli proposi questa drammaturgia due anni fa e abbiamo iniziamo subito a lavorarci. È in allestimento a Roma. Daniele a me dà tanta ispirazione, perché ha un bagaglio artistico e culturale che mette alla prova il regista stesso, è sempre alla ricerca della novità. Si tratta della mia prima volta con un attore di questo calibro, un grandissimo onore“.

Come di consueto nelle sue opere teatrali, Pierpaolo Saraceno non rinuncerà alla collaborazione della compagna di vita e concittadina Mariapaola Tedesco, attrice emergente reduce dall’esperienza sul set della seconda stagione dell’acclamata serie tv italiana The Bad Guy con Luigi Lo Cascio. Si completa così il cast di attori che interpreterà i tre personaggi della sceneggiatura, con Tedesco oltre allo stesso Saraceno e ovviamente Perrone.

In un mare di sogni è definita una commedia amara, ambientata negli anni venti dello scorso secolo sulla rotta intrapresa dagli emigranti siciliani dal porto di Palermo a quello di New York.

Il debutto è previsto ad aprile in Abruzzo, sul palco del Piccolo Teatro dello Scalo a Chieti, le tappe siciliane in estate. “Si è aperto uno spiraglio con l’Istituto italiano di cultura di New York – rivela Saraceno – Potremmo sbarcare a Little Italy il prossimo anno“.