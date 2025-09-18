Primo piano Cinema, Tedesco affianca De Matteo (Mare fuori) in un horror di coproduzione augustana di

AUGUSTA – Si sono concluse alcuni giorni fa le riprese di Whispers – Sussurri, lungometraggio horror girato dalla metà di agosto tra le suggestive location della Tuscia viterbese. Il film, coprodotto dalla “Onirika Production” dell’augustano Pierpaolo Saraceno insieme in alla “Rio Film” del navigato Roberto Gambacorta, punta ai principali circuiti festivalieri di genere prima di approdare nelle sale cinematografiche.

Ruolo di spicco per l’attrice augustana Mariapaola Tedesco, che nella trama interpreta la madre Emily, affiancata dal popolare attore casertano Antonio De Matteo, che interpreta il marito Jack (insieme nella foto di copertina). Il cast porta in scena un nucleo familiare scosso da atmosfere inquietanti: accanto ai due interpreti principali figurano i giovanissimi Martina Spampinato e Ilaria Pietrangeli, insieme all’attore esperto Domenico Albergo.

De Matteo, noto al grande pubblico per il ruolo della controversa guardia carceraria Lino nella serie Rai di culto Mare fuori, ha recentemente recitato anche in Stranizza d’amuri dell’augustano Giuseppe Fiorello. Tedesco, invece, prosegue la sua collaborazione con il compagno e regista Pierpaolo Saraceno, fondatore di Onirika Production, dopo aver preso parte alla seconda stagione della serie The Bad Guy accanto al pluripremiato Luigi Lo Cascio.

Il film segna un ulteriore passo nella crescita di “Onirika Production”, giovane realtà cinematografica nata poco più di un anno fa con sede a Roma e radici ad Augusta. La società è già impegnata in altre produzioni, tra cui la commedia romantica Almeno a Natale (coproduzione con la stessa “Rio Film” e “Zoorama Film” di Carlo Benso, attualmente in post-produzione), con protagonisti i volti noti Sergio Muniz ed Enrica Guidi, e il cortometraggio Cinque Quattro Quattro, presentato a giugno con protagonista ancora Mariapaola Tedesco e fotografia firmata da Bruno Cascio, vincitore del David di Donatello nel 1994 per Padre e figlio.

Parallelamente, Saraceno porta avanti anche il suo percorso teatrale: nell’estate che volge al termine ha portato nei teatri all’aperto e nelle piazze di diversi comuni della Sicilia orientale la sua ultima pièce In un mare di sogni. Palermo-New York l’attore Daniele Perrone, reduce dal set hollywoodiano di The Equalizer 3 – Senza tregua con Denzel Washington.

Con Whispers – Sussurri, Saraceno e la sua “Onirika Production” puntano dunque a consolidare un percorso che intreccia teatro e cinema, radici locali e proiezione internazionale. La scommessa è ora quella di far vibrare i festival del brivido con una storia che promette atmosfere cupe e tensioni familiari per lasciare il segno.