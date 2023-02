Primo piano Mangia’s Brucoli resort, partnership con Marriott e riqualificazione a 5 stelle per l’estate 2023 di

AUGUSTA – Il Mangia’s Brucoli resort, nota struttura ricettiva nella frazione turistica del territorio di Augusta, può contare su una nuova partnership tra la joint venture proprietaria Hip-Aeroviaggi e la multinazionale statunitense Marriott international. La collaborazione è nata con l’obiettivo di dare un nuovo corso e un nuovo brand al resort, dal momento che la struttura si unirà la prossima estate al marchio “Autograph collection by Marriott“, la collezione di alberghi indipendenti, di fascia alta e di lusso, selezionati per le loro caratteristiche peculiari di design e qualità dell’ospitalità.

Il progetto è un traguardo firmato successivamente all’accordo strategico tra la spagnola Hotel investment partner (Hip), che fa parte del fondo statunitense Blackstone, e la palermitana Aeroviaggi per riposizionare sei delle tredici proprietà del marchio in Sicilia e Sardegna. A tal fine, la proprietà del Mangia’s Brucoli resort ha avviato lo scorso ottobre lavori di riqualificazione per 25 milioni di euro, che saranno completati il prossimo giugno, proprio in vista della riapertura come hotel a 5 stelle nella rete di distribuzione mondiale in dote a Marriott.

L’hotel offrirà 402 camere luminose, eleganti e confortevoli, molte con terrazza, piccolo giardino o ingresso privato e altre con swim-up. Il resort dispone di cinque ristoranti, due bar, tre piscine, diversi campi sportivi, una Spa.

Marcello Mangia, presidente e ceo di Aeroviaggi, si è così espresso: “Felici di annunciare al mercato un altro passo nell’evoluzione della nostra compagnia. Grazie alla joint venture con Hotel investment partner ed il partenariato con Marriott, il gruppo Mangia’s si rivolge ad un mercato con un prodotto upper-upscale per un nuovo sviluppo nell’industria dell’ospitalità made in Italy“.

Il sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare commenta con una nota stampa odierna: “Apprendiamo con grande piacere la notizia del piano di riqualificazione e restyling da 25 milioni di euro che interesserà il Mangia’s Brucoli resort (…) Siamo orgogliosi di questo importante risultato conseguito da una famiglia di imprenditori “coraggiosi” che, ancora una volta, ha inteso privilegiare, con questa scelta, il nostro territorio, puntando sulla qualità. Un ulteriore traguardo raggiunto dal Gruppo Aeroviaggi nel suo percorso di valorizzazione che contribuirà a rendere ancora più esclusivo, attrattivo e competitivo il complesso turistico di Brucoli“.