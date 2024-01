Primo piano Mpa, per gli augustani Mangano e Paci incarichi provinciali di

AUGUSTA – Sono Manuel Mangano e Nicky Paci i due augustani che escono con un nuovo incarico politico dalla recente riunione provinciale del Mpa (Movimento per l’Autonomia), il partito dell’ex governatore Raffaele Lombardo che in provincia ha trovato il suo riferimento nel sindaco di Melilli e deputato regionale Peppe Carta.

Il 25enne consigliere comunale Manuel Mangano sarà vice commissario provinciale, essendo stata contestualmente formalizzata la nomina del siracusano Roberto Di Mauro, presidente del consiglio comunale nel capoluogo, a commissario provinciale del partito. Ex “renziano” di ferro, Mangano ha lasciato a metà novembre Italia viva per aderire nei primi giorni di dicembre al Mpa.

“Mi sono sentito da subito accolto in questa famiglia – dichiara Mangano – finita finalmente l’era dell’antipolitica i partiti tornano, senza timore, ad essere un riferimento vero nel territorio”.

Ad Augusta, siede attualmente tra i banchi dell’opposizione, pertanto si attende un nuovo aggiornamento della sua posizione nel civico consesso.

Il 43enne Nicky Paci, già assessore provinciale tre lustri fa nonché candidato a sindaco nel 2015 e alle Regionali 2017, sarà responsabile del partito per i comuni dell’area nord della provincia.

“Ringrazio per la fiducia nei miei confronti – afferma Paci – il mio ruolo sarà quello di raccordo tra le esigenze dei comuni dell’area nord. Inizia una staffetta tra i coordinatori cittadini che ci permetterà di avere chiare tutte le dinamiche e le esigenze dei cittadini della nostra provincia”.

Dallo scorso agosto, Paci è amministratore unico della “Me.Ser. srl“, la partecipata a socio unico del Comune di Melilli, avente come oggetto esclusivo la gestione dei servizi pubblici locali e i relativi servizi strumentali affidati dall’ente locale guidato dal sindaco Carta.

Sul nuovo corso impresso al Mpa siracusano, il leader provinciale Peppe Carta dichiara: “La saggezza dei capelli bianchi di Roberto Di Mauro è essenziale in questo gruppo dove la componente giovanile è predominante. Oggi dobbiamo lavorare soprattutto alla formazione e alla strutturazione del Mpa in ogni parte della provincia, con lo spirito meridionalista che ci ha lanciato il nostro leader e fondatore Raffaele Lombardo. Per governare serve competenza, studio, capacità di ascolto e onestà. L’entusiasmo è essenziale ma serve equilibrio e consapevolezza, non ci si improvvisa politici”.