Eventi Augusta, Ais organizza corso per diventare sommelier di

AUGUSTA – Prenderà il via tra Augusta e Melilli, sbarcando nella zona Nord della provincia di Siracusa, la formazione targata Ais per diventare sommelier di professione. Il primo passo si compirà lunedì 29 gennaio, nel complesso polifunzionale “Città della notte” (Sp 3 Augusta-Villasmundo), con la presentazione del corso di primo livello a cura della delegazione aretusea dell’Associazione italiana sommelier.

Si tratta del primo dei tre livelli previsti dall’associazione per ottenere la qualifica professionale di sommelier, il primo gradino per entrare nell’affascinante mondo del vino.

“Sarà l’inizio di un viaggio fatto di bottiglie, calici, tappi e uve. Ma soprattutto territori, storia e cultura, perché il vino rappresenta un tratto distintivo della cultura di un Paese”, riferisce Alessandro Carrubba (nella foto di repertorio in copertina), delegato Ais per la provincia di Siracusa.

“Ad Augusta vogliamo vincere la nostra scommessa – prosegue Carrubba – allargare anche agli angoli più lontani della provincia la cultura del vino e la possibilità di formare nuovi professionisti. Dopo aver attivato un percorso a Noto e a Portopalo di Capo Passero, per coprire la zona Sud del territorio siracusano, non potevamo che guardare ad Augusta, per dotare anche la zona Nord della nostra provincia di una formazione specifica sul tema”.

A seguire la imminente presentazione con degustazione gratuita, il corso di primo livello, che partirà martedì 13 febbraio, prevede: 15 lezioni, da 2 ore ciascuna, 35 vini in degustazione, 3 birre, 3 distillati e una visita in cantina. La sede in cui si svolgeranno le lezioni sarà il complesso polifunzionale “Città della notte”. Si affronteranno i temi base, dalla produzione del vino alla legislazione, passando per gli aspetti più tecnici della degustazione al focus della figura del sommelier, sempre più richiesta nel settore enogastronomico.

“Ormai quella del sommelier negli ultimi 5-6 anni è una delle figure maggiormente ricercate nel mercato”, sottolinea Alessandro Carrubba. “Basti pensare – aggiunge – ai tanti ristoratori che stanno pian piano cogliendo l’importanza di avere una buona carta dei vini curata e gestita da professionisti del settore”.

“Ma non solo – conclude il delegato provinciale Ais – le stesse aziende vinicole, comprese quelle del nostro Val di Noto, sono sempre più alla ricerca di sommelier da impiegare durante le visite guidate e le degustazioni. Senza scordare i wine lovers, gli appassionati di vino che ogni anno aumentano sempre più e che sono desiderosi di conoscere meglio questo fantastico mondo che inizia con lo stappare una bottiglia e riempire un calice”.

Ulteriori informazioni sono reperibili sulla pagina Facebook della delegazione Ais Siracusa.

ARTICOLO PUBBLIRED