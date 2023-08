Primo piano L’augustano Nicky Paci nominato al vertice della società in house del Comune di Melilli di

AUGUSTA – L’augustano Nicky Paci è il nuovo amministratore unico della “Me.Ser. srl“, la partecipata a socio unico del Comune di Melilli, avente come oggetto esclusivo la gestione dei servizi pubblici locali e i relativi servizi strumentali affidati dall’ente locale guidato dal sindaco Peppe Carta. L’assemblea della società “in house” ha deliberato la nuova nomina in sostituzione del dimissionario Antonio Tumminello.

Il politico augustano Paci, già assessore provinciale nonché candidato a sindaco di Augusta nel 2015 e alle Regionali del 2017, si colloca attualmente in area Noi moderati, lista centrista nazionale che esprime un assessore nella giunta Di Mare “ter” ad Augusta ed è alleata del Mpa siciliano, di cui il primo cittadino melillese Carta è esponente anche in seno all’Assemblea regionale siciliana.

“Auguro un buon lavoro al dott. Paci per il nuovo ruolo che, ne sono certo, affronterà con grande determinazione, competenza e professionalità – dichiara in un comunicato stampa il sindaco di Melilli, Peppe Carta – Saluto con affetto il dott. Tumminello, uomo di valore, che ha dovuto lasciare l’incarico per motivi familiari. La società “in house” ci consentirà, come già annunciato, di poter garantire qualità nei servizi erogati, valorizzando le risorse umane impiegate, portando concretezza e ripercussioni positive in merito alle esigenze del territorio”.

Secondo quanto si rende noto nel comunicato stampa del sindaco di Melilli, “la municipalizzata a socio unico, dotata di autonomia giuridica ed economico-finanziaria, porterà decisamente giovamento in termini di efficienza ed efficacia al buon andamento della Pubblica amministrazione, comportando nel contempo consistenti risparmi per l’ente“, inoltre “gestirà i servizi di trasporto sociale, quelli assistenziali nelle scuole e l’assistenza domiciliare” e “si occuperà dei servizi di portineria e la gestione di tutte le attività di supporto inerente la quotidianità della pubblica amministrazione“.