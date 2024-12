Primo piano Natale ad Augusta, inaugurazione rinviata. In vigore ordinanza di viabilità nel centro storico di

AUGUSTA – Si sono accese le luminarie natalizie in via Principe Umberto e in piazza Duomo, ma è stata rinviata l’inaugurazione del cartellone comunale con i primi eventi del “Natale ad Augusta 2024”.

Il Comune ha reso noto il rinvio a data da destinarsi “causa condizioni meteo avverse“, dopo che nella prima parte di questo giovedì 5 dicembre si sono registrati circa 10 millimetri di precipitazioni piovose cumulate (fonte Sias).

Quindi slitta l’apertura, tra l’altro, dell’annunciata “Sagra del suino siciliano e dei sapori antichi” in piazza Duomo, in programma dal 5 all’8 dicembre.

Intanto, come da ordinanza di polizia municipale per la regolamentazione “natalizia” della viabilità nel centro storico, sono state apposte le transenne per delimitare il tratto di via Principe Umberto tra via Garibaldi e via Roma, diventando efficaci i primi divieti.

Sono vietate la circolazione e la sosta veicolari in via Principe Umberto nel tratto via Garibaldi – via Roma, nei giorni feriali da oggi, 5 dicembre, al 6 gennaio 2025, dalle ore 13 alla mezzanotte; inoltre, nei giorni festivi per l’intera giornata.

Vietate la circolazione e la sosta in via Principe Umberto nel tratto via Colombo – via Garibaldi, nei giorni: sabato 7 dicembre, venerdì 20 dicembre e martedì 31 dicembre dalle ore 14 alla mezzanotte.

È vietata la circolazione in via Garibaldi nel tratto compreso tra via XIV Ottobre e via Megara, sabato 7 dicembre dalle ore 17 alla mezzanotte.

Sono vietate la circolazione e la sosta in via Garibaldi nel tratto via XIV Ottobre – via Megara, nei giorni: domenica 15 dicembre e venerdì 20 dicembre dalle ore 13 alla mezzanotte.

Vietate la circolazione e la sosta in piazza Duomo e vicolo Ginnasio dalle ore 7 dello scorso martedì 3 dicembre alla mezzanotte del 6 gennaio.

Con la stessa ordinanza, per gli utenti che si devono recare nella farmacia di via Principe Umberto tra le vie chiuse al traffico, viene istituito uno stallo di sosta temporaneo in via Garibaldi nei mercoledì 11, 18 e 25 dicembre.