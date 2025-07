Primo piano Nuova rete ospedaliera, 117 posti letto per il “Muscatello” di Augusta: ecco cosa cambia di

AUGUSTA – La più recente bozza di rimodulazione della rete ospedaliera regionale, elaborata sulla base delle proposte delle aziende sanitarie provinciali, prefigura per l’ospedale “Muscatello” di Augusta, classificato quale “presidio sanitario in zona disagiata ad alto rischio ambientale“, alcune modifiche rispetto alle previsioni del piano regionale risalente al 2019, e successive modificazioni, di cui si attende ancora oggi l’attivazione di tutti i posti letto.

Secondo il documento al vaglio, oggi della conferenza dei sindaci e prossimamente della commissione Salute all’Ars, che però non evidenzierebbe Uoc, Uos e Uosd, il “Muscatello” disporrà complessivamente di 117 posti letto, suddivisi in 95 per acuti (tra degenza ordinaria e day hospital) e 22 per post-acuti (degenza ordinaria), con un incremento di 6 posti letto totali rispetto alla configurazione del 2019 (111 posti letto complessivi). Tali posti letto per acuti comprendono infatti 81 posti in degenza ordinaria (2 in più) e 14 in day hospital (4 in più).

I reparti clinici con posti letto previsti dalla nuova proposta di rimodulazione sono: Chirurgia generale con 14 posti letto (12 in degenza ordinaria e 2 in day hospital), Medicina generale con 18 (16 in degenza ordinaria e 2 in day hospital), Cardiologia con 8 (6 e 2), Neurologia con 10 (8 e 2), Psichiatria con 15 (tutti in degenza ordinaria), Oncologia con 8 (6 e 2), Ematologia con 8 (6 e 2), Geriatria con 10 (8 e 2), Unità coronarica con 4 (tutti in degenza ordinaria).

Qui le uniche modifiche rispetto alle previsioni precedenti di posti letto, anche se in parte rimaste inattuate: la riduzione da 10 a 6 posti letto in degenza ordinaria (ad oggi mai attivati) più 2 in day hospital (già attivati) nel reparto di Oncologia, che avrebbe un saldo negativo di meno 2 passando da 10 a 8 posti letto complessivi; il trasferimento in uscita a Lentini del reparto di Otorinolaringoiatria (meno 2 posti letto in degenza ordinaria); il trasferimento in entrata da Lentini del reparto di Geriatria con 8 posti letto in degenza ordinaria e 2 in day hospital, per 10 complessivi.

I 22 posti letto per post-acuti sono invece così ripartiti: 16 posti di Recupero e riabilitazione funzionale e 6 posti di Lungodegenza, in entrambi i casi in linea con la precedente rimodulazione.

Sempre secondo il documento in esame, il presidio continuerà a garantire i seguenti servizi senza posti letto: Pronto soccorso, Radiologia, Centro trasfusionale, Laboratorio analisi, Servizio di anestesia, Genetica medica e Gastroenterologia. In quest’ambito si sottolinea il recente trasferimento all’ospedale “Umberto I” di Siracusa del servizio di Oncoematologia, con l’attivazione nel capoluogo di 2 posti letti in day hospital.