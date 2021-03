Primo piano Operazione “Three colors”, dieci indagati per giro di droga tra Augusta, Villasmundo e Lentini di

Villasmundo (MELILLI) – I carabinieri della stazione di Villasmundo, frazione di Melilli limitrofa al territorio di Augusta, a termine dell’attività investigativa chiamata “Three colors” diretta dal sostituto procuratore di Siracusa Carlo Parodi e coordinata dal procuratore aggiunto Fabio Scavone, hanno notificato un avviso di conclusione indagini preliminari nei confronti di dieci persone. I reati contestati a vario titolo sono quelli di traffico di sostanze stupefacenti, ricettazione e violazione delle leggi sulle armi.

Le indagini, che hanno impegnato i carabinieri di Villasmundo tra il 2016 e il 2017, hanno consentito di far emergere una presunta attività di spaccio di sostanze stupefacenti, prevalentemente marijuana e hashish nella zona nord della provincia, tra i comuni di Melilli, Augusta, Lentini e Carlentini.

Il nome dell’operazione, in italiano “Tre colori”, si deve al linguaggio utilizzato dai soggetti coinvolti per gli ordinativi: si riferivano agli stupefacenti indicandoli con i colori “bianco” per la cocaina, “verde” per la marijuana e “marrone” per l’hashish.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, “l’attività illecita era considerata, anche dagli acquirenti, come una vera e propria attività commerciale: infatti, nel corso dei contatti con gli spacciatori, veniva loro sovente richiesto se fossero “aperti”, ricorrendo anche a consegne delivery di stupefacenti che venivano addirittura riposte in ceste di vimini calate dai balconi dagli acquirenti“.

Diversi sono stati i sequestri operati nel corso delle indagini: 900 grammi circa di marijuana, 400 grammi di hashish, 4 grammi di cocaina e tre piante di cannabis indica dell’altezza di metri 1,50 circa. Le perquisizioni domiciliari hanno consentito altresì di far rinvenire munizioni, armi e parti di esse nonché componenti di motocicli oggetto di furto che venivano montate su altri mezzi dello stesso tipo per eludere la provenienza illecita.