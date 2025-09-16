Primo piano Augusta, censimento e regolamento per i fabbricati fatiscenti del centro storico: affidato l’incarico tecnico di

AUGUSTA – Sarà un tecnico augustano, il geometra Salvatore Scafati, a occuparsi del censimento dei fabbricati fatiscenti nel centro storico (Zona A del Prg vigente, tra via Colombo e via della Rotonda) e della redazione di una bozza di regolamento comunale che ne disciplini gli interventi di messa in sicurezza, demolizione o ricostruzione e adeguamento antisismico. Lo stabilisce la determinazione del responsabile del sesto settore (Servizi di pianificazione e sviluppo) del Comune di Augusta, firmata ieri, che affida l’incarico per l’importo complessivo di 20mila euro.

Il provvedimento dà seguito alla delibera di giunta del 13 maggio scorso, con la quale l’amministrazione comunale aveva approvato l’avvio del censimento tecnico-anagrafico degli edifici in condizioni di degrado del centro storico e tracciato gli indirizzi per la predisposizione di un regolamento ad hoc.

La decisione nasce dall’urgenza di affrontare le criticità strutturali che caratterizzano numerosi immobili della Zona A di Augusta, “di antica costruzione – si legge negli atti – e spesso in muratura portante non armata“, attualmente “in condizioni di degrado avanzato, risultando fatiscenti, abbandonati o già parzialmente crollati“. Le cause sono “riconducibili all’assenza di manutenzione, al frazionamento delle proprietà, alla carenza di strumenti operativi locali e alle rigidità normative applicabili in area storica, spesso aggravate dall’assenza di un piano particolareggiato specifico“.

A motivare l’urgenza si richiama anche il rischio sismico a cui il territorio è storicamente esposto, tant’è che il governo regionale, con deliberazione del febbraio 2022, ha inserito Augusta tra i comuni in zona 1, cioè con la sismicità più elevata. Si sottolinea, altresì, che “l’attuale mancanza di un piano particolareggiato non può costituire un ostacolo agli interventi di ristrutturazione edilizia“.

Il lavoro del tecnico incaricato dovrà coniugarsi con il percorso già avviato dall’amministrazione verso il nuovo Piano urbanistico generale (Pug), lo strumento di pianificazione che sostituirà il Prg vecchio di oltre mezzo secolo fa, essendo vigenti il “Piano Marcon” del 1971 e il “Piano Calandra” del 1975. Il procedimento per la redazione del Pug ha visto un passo significativo nel maggio dello scorso anno, quando ne è stata affidata la redazione a un altro professionista augustano, l’architetto Carlo Parrinello, per la somma complessiva di 47mila 491 euro. Il censimento e il regolamento comunale per gli interventi relativi ai fabbricati fatiscenti nel centro storico sono infatti propedeutici alla stesura del nuovo Pug, in coerenza con le leggi regionali sulla rigenerazione urbana e con le Norme tecniche per le costruzioni.

Il regolamento che verrà predisposto dal geometra Scafati dovrà fornire un quadro normativo chiaro e operativo per gli interventi sugli immobili fatiscenti, al fine di incentivare la riqualificazione edilizia nel centro storico, favorendo il riuso del patrimonio esistente ed evitando ulteriore consumo di suolo. Una fase che l’amministrazione definisce negli atti “urgente e indifferibile” per coniugare sicurezza, sostenibilità e valorizzazione dell’identità storica della città.